Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили ИИ для повышения производительности труда в сельском хозяйстве

Сбербанк реализовал первую сделку по продаже системы автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot, разработанной компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и группы Cognitive Technologies). Покупателем программно-аппаратного комплекса стал зернопроизводитель из Ростовской области — компания «Эртен», которая установит систему на имеющиеся у нее в парке зерноуборочные комбайны «Ростсельмаш ACROS 595 Plus».

Cognitive Agro Pilot — это система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на базе технологий искусственного интеллекта, которая позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества процесса обработки и уборки. По оценке компании Cognitive Pilot общий размер экономии российских фермеров за счет применения системы составит в этом сезоне свыше 500 млн руб.

Татьяна Крейтор, исполнительный директор управления развития бизнеса по отраслям Сбербанка, отметила: «Мы, как и наши клиенты, работающие в сельском хозяйстве, понимаем, что искусственный интеллект — это не будущее, а сегодняшняя реальность. Именно технологии искусственного интеллекта помогают по-новому посмотреть на процесс оптимизации производственного цикла компании и сделать предпринимательскую деятельность более эффективной. Считаем, что использование новейших технологий даст сельскому хозяйству нашей страны новый импульс к развитию».

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot, сказала: «Использование системы Cognitive Agro Pilot позволяет сократить потери зерна при уборке до двух раз. Также система существенно сокращает затраты и одновременно повышает эффективность всего технологического процесса уборки урожая, что крайне важно в текущих непростых экономических условиях. Мы рады, что наши инновационные решения находят тех, для кого они предназначены, и помогают фермерам снижать себестоимость получаемой ими продукции».

Система Cognitive Agro Pilot анализирует поступающие изображения всего лишь с одной видеокамеры и, при помощи модифицированной под агротехнические задачи конволюционной нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, строит верную траекторию движения комбайна и передает необходимые команды для выполнения маневров. Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения, что выгодно отличает Cognitive Agro Pilot от зарубежных систем, которые, как правило, используют в своих моделях целый набор сенсоров: лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля, стереокамеры для работы по валку и т. п.

Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно составляет не более 20 см, не допуская излишних проходов и потерь топлива. Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. В автоматическом режиме система объезжает препятствия и останавливается при угрозе столкновения с другой техникой или людьми. Кроме того, система может быть легко переустановлена с одного вида техники на другой.

Cognitive Agro Pilot обеспечивает безопасную работу автопилота в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Система не использует комплекс GPS-навигации и RTK поправки, за которые фермеру нужно платить. Система Cognitive Agro Pilot успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации: Томской, Курганской, Белгородской областях, республике Татарстан и других.

Интерфейс пользователя системы реализован в виде мобильного приложения для смартфона или защищенного планшета на базе операционной системы Android.