Орский Алексей
Орский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
|Telegram Group 1983 1
|1С 8213 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
|Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 2
|Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 2
|Росатом - Гринатом - Атом.Око 2 1
|1С:ERP Управление предприятием 550 1
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