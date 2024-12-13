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Орский Алексей



13.12.2024 «Росатом» расширил функционал платформы программной роботизации «Атом.РИТА» 1
23.10.2024 Росагролизинг внедрил ИТ-решения Росатома для автоматизации бизнес-процессов 1
16.05.2024 Обновление RPA-платформы «Атом.РИТА»: новые функции для работы с системами «1С» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Орский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Telegram Group 1983 1
8213 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 2
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 2
Росатом - Гринатом - Атом.Око 2 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Владимиров Роман 3 1
Шмырин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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