Обновление RPA-платформы «Атом.РИТА»: новые функции для работы с системами «1С»

«Гринатом», ИТ-интегратор атомной отрасли, внедрил новую функциональность в импортонезависимую RPA-платформу «Атом.РИТА». Обновление затронуло интерфейс платформы и призвано сделать работу с продуктами «1С» более удобной.

В рамках обновления команда «Атом.РИТА» добавила в UI-инспектор (инструмент для исследования структуры интерфейсов приложений) – отдельный режим для работы с «1С». Он расширяет возможности по действиям в интерфейсе системы «1С» и позволяет роботизировать еще большее количество процессов.

Программные роботы «Атом.РИТА» выступают виртуальными ассистентами, которые взаимодействуют с информационными системами и приложениями. Роботы оптимизируют работу сотрудников, которые занимаются бухгалтерским и налоговым учетом, управлением персоналом, документооборотом, финансами. В частности, роботы автоматизируют оформление отчетов по итогам закрытия периодов, формируют акты сверки, проводят авансовые отчеты по командировкам, ведут оргструктуру и штатное расписание, формируют график отпусков, табель учета рабочего времени, контролируют заявки на оплату и многое другое.

В «Росатоме» на текущий момент работает 400 роботов, которые экономят время более 200 человек на полноценной ставке в год. Экспертиза успешной роботизации внутренних бизнес-процессов позволяет постоянно улучшать функциональность и производительность платформы.

«Мы с уверенностью можем говорить, что обладаем большой экспертизой по роботизации с участием систем «1С». На текущий момент с «1С» в атомной отрасли работают более 70 роботов, которые сокращают время ручного труда и позволяют освобождать время сотрудников для более интеллектуальных задач», — отметил владелец продукта «Атом.РИТА» Алексей Орский.

«Мы разработали новое пакетное предложение для наших клиентов, состоящее из 60 стандартных роботов, 10 из которых работают с разными версиями «1С» (из них 7 — с системой управления предприятием «1С ERP 2.0»). Это оптимальное решение, которое позволит любому бизнесу повысить производительность и получить быстрый эффект», — сказал руководитель по консалтингу центра разработки «Гринатом» Андрей Шмырин.