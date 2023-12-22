Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов

Отечественная индустрия получит импортонезависимый цифровой продукт для расчета работы электронного оборудования.

Модуль для авиации и не только

Госкорпорация «Росатом» объявила о выходе на рынок нового модуля флагманской CАЕ-системы инженерного анализа и математического моделирования «Логос» – «Логос Электромагнетизм» («Логос ЭМИ»), предназначенного для численного моделирования электромагнитных процессов. Презентация модуля прошла в декабре в рамках общероссийской Конференции по математическому моделированию в павильоне ВДНХ «Атом».

Новый модуль предназначен для моделирования воздействия электромагнитного излучения на работу электронного оборудования. Он сможет рассчитать параметры электромагнитных лучей, а также интенсивность и частоту их воздействия. Это позволяет прогнозировать жизнестойкость систем такого рода. В конечном счете, моделирование электромагнитных процессов является важным фактором безопасной эксплуатации промышленных изделий с электронным оборудованием, в том числе летательных аппаратов и морских судов.

«Логос ЭМИ» ориентирован на применение преимущественно в авиационной промышленности, но также может использоваться при решении инженерных задач в других высокотехнологичных отраслях – судостроительной, ракетно-космической, приборостроительной.

Презентация модуля прошла в декабре в рамках общероссийской Конференции по математическому моделированию

К соответствующим классам задач относятся исследование электромагнитной стойкости и совместимости радиоэлектронной аппаратуры, расчет излучения электромагнитных волн антеннами, расчет отражения, поглощения и прохождения электромагнитных волн через слоистые и диэлектрические материалы, расчет эффективной поверхности рассеяния на летательных аппаратах. Последующие версии будут дополняться новыми функциональными возможностями для различных отраслей: в планах разработчиков реализация возможности расчетов электромагнитной стойкости изделий и блоков автоматики, электромагнитной совместимости электронной аппаратуры и других.

Импортонезависимый и кроссплатформенный

«Логос ЭМИ» является импортонезависимой кроссплатформенной разработкой. Модуль поддерживает работу в среде операционных систем Windows, Linux, в том числе на высокопроизводительных кластерах. А развитый интерфейс на основе платформы «Логос» позволит работать с геометрическими моделями из сторонних CAD-систем.

«В модуле реализованы подходы, на основе которых мы можем уже на текущем этапе решать широкий спектр задач, связанных с расчетами эффективной площади рассеяния и параметров антенно-фидерных устройств. Ведется работа по повышению скорости и точности расчетов с использованием технологий параллельных вычислений. Мы стремимся к тому, чтобы была учтена специфика конкретных производств и предприятия получали максимальный эффект от использования нового модуля», – рассказал представитель организации-разработчика Андрей Гребенников.

«Постоянно взаимодействуя с коллегами из авиационной отрасли, мы ощущали большой запрос на ПО для численного моделирования электромагнитных процессов. Разработка «Логос ЭМИ» происходила в диалоге с пользователями, а это значит, что отрасль получит продукт с оптимальным уровнем функциональности. С выходом нового модуля повышаются конкурентные качества «Логоса», поскольку российские предприятия смогут расширить области его применения «Логоса» на новые классы задач», – отметил исполнительный директор по математическому моделированию компании «Русатом – Цифровые решения» (Росатом) Дмитрий Фомичев, подчеркнув, что разработчики будут включены в техническое обслуживание предприятий-заказчиков «Логос ЭМИ» не только на этапах внедрения, но и в процессе применения продукта.