Росатом представил цифровой сервис «Атомбот.Закупки»

Госкорпорация «Росатом» объявила о выводе на рынок нового цифрового продукта для автоматизации бизнеса «Атомбот» и представила «Атомбот.Закупки» – первый цифровой сервис, направленный на автоматизацию закупочной деятельности на основе искусственного интеллекта c применением программных роботов.

«Атомбот.Закупки» создан в Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» на базе разработок в области интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов и прошел успешную апробацию на предприятиях атомной отрасли. Сервис, представляющий собой программного робота класса RPA (Robotic process automation), обеспечивает существенный рост эффективности при работе с закупочной документацией. В ходе тестового использования «Атомбот.Закупки» продемонстрировал безошибочное функционирование в решении задач, реализуемых в рамках федерального законодательства в сфере закупок (включая ФЗ-223 и ФЗ-44).

Будучи предназначенным для автоматизации закупок, не требующих верификации или экспертизы с участием человека, «Атомбот.Закупки» осуществляет формирование и проверку технического задания и проекта договора по нормативным правилам, составляет запрос технико-коммерческого предложения и проводит сбор ценовой информации, а также формирует начальную и максимальную цену договора. В круг решаемых задач также входят работа с электронными торговыми площадками, размещение запроса и анализ предложений, формирование итогового протокола, подготовка и публикации закупочной документации. Он способен осуществлять выгрузку в систему документооборота, сверку отчетов о движении денежных средств, формирование единого реестра платежных поручений, сопоставление заявлений и сертификатов.

«Это молодое, но очень перспективное направление цифровизации, интерес к которому со стороны бизнеса уверенно растет. Программные роботы сегодня все чаще именуются «цифровыми помощниками», и иногда и «цифровыми сотрудниками», позволяющими разгрузить человека для более содержательной работы», – сказала директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева. По ее словам, программные роботы совершают действия, «как человек». «Они взаимодействуют с информацией при помощи интерфейсов обычных приложений, например, текстового редактора, электронной таблицы, браузера. Таким «цифровым помощникам» не нужен перерыв на обед, отпуск, больничный. Программный робот может работать 24 часа 7 дней в неделю», – добавила она.

«Наша компания уже использует эти технологии в процессах закупочной деятельности и казначейства. В перспективе мы намерены охватить максимальное количество офисных и производственных процессов, развивать технологию, переходить к концепции интеллектуальных программных роботов», – отметил директор по цифровизации АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин. По мнению эксперта, благодаря цифровым технологиям в перспективе вся рутинная работа в области корпоративных процессов будет выполняться роботами с опорой на искусственный интеллект, а общая эффективность процессов при этом кратно повысится.

«Мы проанализировали эффекты, которые получили от тестового внедрения «Атомбот.Закупки» на своих предприятиях, и зафиксировали сокращение трудозатрат по процессу формирования начальной максимальной цены договора в 16 раз, а также сокращение трудозатрат профильных экспертов при проверке технического задания на 30%. Общее же повышение эффективности бизнес-процессов в некоторых случаях достигало 80%. За этими цифрами стоят реальные финансовые показатели и, в конечном итоге, наше преимущество на рынке», – сказал руководитель направления RPA-технологий АО «ТВЭЛ», директор департамента по материально-техническому обеспечению Сергей Чекулаев. Он также отметил удобство и гибкость цифрового сервиса «Атомбот.Закупки», указав на короткий срок внедрения продукта, который составляет до одного месяца, а также быстрые сроки его окупаемости услуги – в среднем шесть месяцев.

Выбирая этот цифровой сервис, потребители получают возможность сотрудничества с Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», которая уже реализовала ряд RPA-проектов в крупных компаниях. Руководитель бизнес-направления «Цифровые продукты» АО «ТВЭЛ» Татьяна Поволоцкая назвала подход, согласно которому на рынок выходят цифровые продукты с подтвержденной историей успешного внедрения, бизнес-приоритетом, демонстрирующим ответственность Росатома как вендора цифровых продуктов: «Это основа портфеля ТВЭЛ и стратегии нашего развития по направлению цифровых продуктов. «Атомбот.Закупки» – это идеальный пример синергии решений: доказав свою эффективность для внутренних пользователей, Атомбот прошел успешную проверку внешними заказчиками, и его включение в цифровой портфель Госкорпорации «Росатом» – логичный шаг в развитии продукта».

Генеральный директор «Русатом – цифровые решения» Вера Гурова в ходе презентации отметила активизацию российского рынка RPA-систем и рост спроса на автоматизацию бизнес-процессов, указав на широкие возможности применения таких технологий как в коммерческих, так и в государственных организациях: «Росатом сотрудничает со многими российскими вендорами RPA-систем, позволяя заказчикам реализовать, в том числе, импортонезависимые решения. В целом же Госкорпорация обладает компетенциями работы на всех основных ведущих платформах RPA - как российских ROBIN, Pix Robotics, так и зарубежных Uipath, Work Fusion, Kryon Systems».

Автоматизации бизнес-процессов с Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» строится в несколько этапов. Начальный этап - это проведение аналитики, в рамках которой выделяются процессы для автоматизации, подбирается платформа для внедрения и оказывается содействие в составлении «бизнес-кейса». Далее следует собственно разработка робота на основе технического задания и тестирование. После успешного тестирования робот переносится в рабочую среду. При необходимости проводится обучение сотрудников и оказываются услуги по созданию Центра компетенций (если требуется масштабная автоматизация). Гарантийная техническая поддержка проектов осуществляется в течение одного года.