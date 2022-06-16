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На рынок вышел цифровой продукт «Росатома» Multi-D Docs & Resources

Госкорпорация «Росатом» представила систему электронного документооборота и ресурсного планирования «Multi-D Docs & Resources (MDDR)».

MDDR – один из цифровых продуктов линейки Multi-D, которая создана собственными силами Инжинирингового дивизиона «Росатома» (АО АСЭ), опираясь на потребности проектов сооружения АЭС. Система позволяет вести оперативную деятельность предприятия за счет обеспечения организационно-распорядительного документооборота, мониторинга загрузки ресурсов, а также контроля производственных регламентов и процессов.

Система является импортонезависимой и включена в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

Более трех лет MDDR активно используется в атомной отрасли, в том числе на зарубежных проектах сооружения АЭС. Переход на преимущественно собственную цифровую разработку обеспечивает «Росатому» технологический суверенитет, а также способствует сокращению расходов путем оптимизации ресурсов и совершенствования процессов управления и планирования.

Электронный документооборот и ресурсное планирование MDDR может быть востребован на средних и крупных предприятиях в различных отраслях экономики, а также в государственных учреждениях. Реализована возможность бесшовной интеграции со смежными системами через API, в том числе с государственными системами электронного документооборота. При этом опция одновременной комфортной работы нескольких тысяч пользователей в системе, позволяет решать задачи как отдельного департамента, так и крупного холдинга с территориально распределенной структурой.

Система актуальна для компаний и предприятий, перед которыми стоят цели по обновлению устаревших инструментов автоматизации документооборота и снижения операционных расходов при наличии минимальной ИТ-инфраструктуры.

В MDDR реализован функционал для решения широкого спектра управленческих и организационных задач:

Для обеспечения организационно-распорядительного документооборота: создает и обрабатывает любые виды документов; контролирует сроки исполнения; осуществляет поиск документов с учетом прав доступа.

Для мониторинга загрузки ресурсов: осуществляет автоматический сбор данных по активностям сотрудников; создает динамические интерактивные информационные панели.

Для ознакомления с проектной документацией: производит подготовку и группировку документов в пакеты; назначает пакеты документов на ознакомление; обеспечивает ознакомление с пакетами документов; формирует листы ознакомления и отчетность.

Для контроля производственных регламентов и процессов: формирует акты проверки; создает задачи на устранение нарушений; осуществляет промежуточный контроль устранения нарушений; обеспечивает контроль исполнения и формирует отчетность.

Директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева в ходе презентации подчеркнула, что цифровые продукты «Росатома» сочетают в себе стандарты качества, принятые в атомной отрасли, и ориентированность на специфику предприятий, различных по масштабу и отраслевой принадлежности, что позволяет пользователям добиваться максимальных эффектов для своего бизнеса.

«В течение многих лет мы работали не только над тем, чтобы единая цифровая платформа Multi-D поддерживала наши собственные проекты по строительству атомных станций, но также над тем, чтобы ее модули стали цифровыми продуктами, которые могут отчуждаться, тиражироваться и использоваться за пределами госкорпорации. В основе цифрового продукта MDDR лежит методология управления проектами “Росатома”, основанная на высоких требованиях по соблюдению сроков, стоимости и качества их реализации, а также их надежности и безопасности. При этом данному цифровому продукту под силу обеспечить документооборот проектов самого разного масштаба, в том числе он может стать основой реализации международных проектов», – сказала она.

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Импортозамещение

Екатерина Солнцева добавила, что «MDDR – это отечественная разработка, и ее применение не связано с рисками изменения политики зарубежных поставщиков, что является сегодня одним из важнейших аспектов стабильной работы российских предприятий».

Вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «Атомстройэкспорт» («Росатом») Ольга Толстунова отметила, что линейка продуктов Multi-D в качестве цифрового инструмента обеспечивает лидирующие позиции «Росатома» на глобальном рынке, который осуществляет 80% экспорта атомных энергоблоков в мире.

«MDDR – это система, которая пронизывает все технологические процессы, связанные с жизнедеятельностью АЭС. Изначально продукт разрабатывался в продуктовой логике с учетом потребностей рынка. Это дает нам возможность использовать его в разных кейсах, для разных групп пользователей, на разных ресурсах, а, следовательно, достаточно творчески подходить к сценариям применения», – заключила она.

Генеральный директор компании «Русатом цифровые решения» (РЦР, входит в «Росатом») Александр Вибе рассказал о том, что РЦР готова обеспечить методологическое и консультационное сопровождение процессов по внедрению и использованию данного продукта на предприятиях, а также оказать консультирование по вопросам использования мер государственной поддержки российских предприятий, внедряющих отечественное промышленное программное обеспечение.

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Безопасность

«Мы можем работать в любой проектной методологии и готовы реализовать проект по внедрению и использованию MDDR. Особо отмечу, что у нас есть специалисты, которые расскажут про субсидии на внедрение отечественных ИТ-решений – беспрецедентные меры государственной поддержки, которыми необходимо пользоваться. В том числе, эти меры предусматривают возможность экономии до 80% средств, предназначенных для внедрения данного продукта. Мы помогаем существенно снижать трудозатраты на получение такой поддержки», – сказал он.

Представленный цифровой продукт обладает рядом преимуществ, в числе которых индивидуальная настройка, предполагающая эксплуатацию на различных операционных системах и системах управления базами данных, доступ из всех современных браузеров. Модульность продукта позволяет осуществлять сборку отдельных функциональных конфигураций под различные задачи и конкретные требования бизнеса, а операционная гибкость дает возможность оперативно добавлять и обрабатывать новые виды документов, настраивать их атрибутивный состав, а также маршруты их жизненного цикла.

Важной характеристикой продукта является разграничение доступа к данным в соответствии с ролью сотрудника в организации, а также возможность логической изоляции данных и функционала. Благодаря ресурсам масштабирования, пользователь может осуществлять кластеризацию на любом уровне - сервисов, бизнес-логики и баз данных, обеспечивая одновременную комфортную работу с системой до 50 тысяч пользователей и более.

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Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 300 предприятий и организаций, в которых работает 275 тыс. чел. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию (ЕЦС), предполагающую многоплановую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика России»; ответственным за создание в России к 2024 г. квантового компьютера; совместно с госкорпорацией «Ростех» выступает соисполнителем дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные технологии». В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий: 15 цифровых продуктов выпущено на рынок в 2018-2021 гг.; шесть запланированы к выводу на рынок в 2022 г. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий, в числе которых технологии работы с данными, интернет вещей, производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность, нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника и сенсорика и др.

АО АСЭ – инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Включает в себя компании, осуществляющие управление проектом, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по сооружению АЭС большой мощности на российском и международном рынках присутствия. Ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и за рубежом, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

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