МВД не могут поставить СХД ценой миллиард за штуку. Поставщик платит миллионы за неустойку

Пени за миллиардную СХД

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) не может получить систему хранения данных (СХД) стоимостью почти 1 млрд руб. Ведомство дважды выставляло требование об оплате пени по договору за просрочку поставки.

Тендер на поставку техники был опубликован 21 марта 2022 г. в виде электронного аукциона. Единственным участником и его победителем стал ИТ-интегратор AT Consulting — «Эйти сервис». Напомним, в 2018 г. глава AT Consulting был задержан за причастность к созданию «бракованной» системы для МВД.

Контракт на сумму 979,6 млн руб. на покупку СХД с «Эйти сервис» был заключен 21 апреля 2022 г. Интегратор должен был поставить оборудование, а также провести монтаж и пусконаладочные работы в течение 180 дней с даты заключения контракта, т. е. в срок до 18 октября. Согласно документу, МВД должна быть поставлена китайская СХД (без указания конкретного вендора).

Оборудование необходимо министерству для строящегося Федерального центра обработки данных (ФЦОД), который должен быть запущен до 2024 г. В 2021 г. МВД уже закупило для своего ФЦОДа СХД «Аэродиск восток э12» на процессорах «Эльбрус-8СВ». В феврале 2022 г. МВД заключило контракт на поставку комплектов дооснащения СХД полностью совместимых с СХД Huawei Dorado 6000 V3.

Вместо поставки неустойка

Как отмечается в требовании о выплате неустойки, по состоянию на 21 октября товар так и не был поставлен МВД. Поэтому за 14 дней просрочки с 18 октября по 31 октября министерство начислило неустойку в размере 3,4 млн руб. Оплата пени была произведена 11 ноября.

МВД начисляет пени за просроченную поставку СХД

Но на этом история не закончилась и 23 ноября МВД выставило новое требование о выплате неустойки по госконтракту, т.к. и к 20 ноября китайская СХД так и не была поставлена. Размер неустойки за период с 1 ноября по 20 ноября составил 4,9 млн руб. «Эйти сервис» оплатила эту сумму 9 декабря. В итоге поставщик уже заплатил МВД 8,3 млн руб.

На момент написания статьи иные документы на портале госзакупок отсутствуют. CNews ждет ответа от МВД — был ли поставлен товар и собирается ли министерство расторгать договор.

«Все свои обязательства по поставке компания выполнит в полном объеме, — рассказали CNews представители «Эйти сервис». — По факту задержки будет оплачен штраф». Представители компании подчеркнули, что сам контракт рассчитан до марта 2023 г. и находится в процессе исполнения.

«Бракованная» система для МВД

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Он также является главой «Лиги цифровой экономики». В феврале 2018 г. Шилов был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) в связи с его причастностью к созданию «бракованной» единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД.

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Как установило следствие, именно Шилов спроектировал и смонтировал ИСОД, после чего сдал ее заказчику в незавершенном виде, но уговорил при этом представителя заказчика Андрея Нечаева (был арестован в октябре 2017 г.) оплатить работу как завершенную. Стоимость контракта тогда составила 1,4 млрд руб. Шилов дал признательные показания и подтвердил, что Нечаев ранее работал в AT Consulting и получил от Шилова две крупные взятки на приемку ИСОД, писал «Коммерсант».

В декабре 2018 г. Шилов был отпущен из-под домашнего ареста на свободу под подписку о невыезде. В мае 2019 г. уголовное дело было прекращено.

Выручка поставщика

После ареста главы компании AT Consulting столкнулась с резким спадом госзаказов. Если в 2015 г. сумма госконтрактов, заключенных с компанией, составляла 6,2 млрд руб., то в 2016 г. — 4,7 млрд руб., в 2017 г. — 4,4 млрд руб., в 2018 г. — лишь 0,8 млрд руб.

В апреле 2022 г. стало известно о том, что «Росатом» в лице ООО «Русатом — цифровые решения» приобрел контрольный пакет акций группы компаний AT Consulting (АО «Группа эйти»). Как пишет TAdviser, доля в группе компаний была приобретена у ее основателя Сергея Шилова и Евгения Жуланова. Сумма сделки не разглашалась.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эйти сервис» была образована 28 мая 2009 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Антон Долгоновский. Единственным учредителем с 4 марта 2022 г. является Александр Гудков. Он выкупил 100% долей компании у Сергея Шилова, который владел компанией с 21 февраля 2022 г. До этого момента с июля 2015 г. компания принадлежала АО «Группа эйти».

Согласно базе «Контур.фокуса», выручка «Эйти сервиса» по итогам 2021 г. составила 978 млн руб., что на 5% выше, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль достигла 229,5 млн руб.