«Икс холдинг» будет строить спутники в технопарке «Зил»

Холдинг «Интеллектуальные Компьютерные Системы» («ИКС холдинг») в 2025 г. запустит новый инженерно-производственный центр на территории технопарка ЗиЛ в Москве. Холдинг договорился с девелопером проекта ND Group (входит в ГК «Итэлма») о долгосрочной аренде офисно-производственных помещений на 47 тыс. кв. м. Общий же арендный платеж составит более 1,5 млрд руб. в год. Компания уже запустила 6 спутников в рамках двух экспериментальных миссий в июне 2023 г. и в мае 2024 г.

Освоение производственных ресурсов

«ИКС холдинг» запустит производство спутников в московском технопарке ЗиЛ, об этом пишут «Ведомости». Холдинг объединяет компании в ключевых областях ИТ и инвестирует в развитие отечественной инженерной школы.

Общая площадь арендуемых помещений составит 47 тыс. кв. м. Долгосрочную аренду холдингу предоставит девелопер проекта ND Group. Согласно данным «Ведомостей», в год аренда помещения обойдется более чем в 1,5 млрд. руб. По мнению экспертов, данная сделка имеет все шансы стать самой крупной на рынке аренды офисно-производственной недвижимости в России. Около 70% арендуемой площади займет «Бюро 1440», где разместятся лаборатории и офисы. Остальные 30% будут отведены под нужды «ИКС холдинга».

«Бюро 1440» планировало вывести на орбиту первые рабочие спутники в 2026 г., а к 2027 г. нарастить группировку до 250 аппаратов и начать коммерческую эксплуатацию проекта. С 2025 г. компания планировала запускать по 150 - 180 шт. спутников в год и довести их количество до 730 к 2030 г., а затем более 900 к 2035 г.

На данный момент «Бюро 1440» занимает производственные площади на территории бизнес-кварталов и бизнес-центров «Рассвет», «Технополис», «Марр-плаза» и «Искра-парк». Общая площадь арендуемых площадей составляет более 23 тыс. кв. м. При этом только 5 тыс. кв. м. занимает производство. Как рассказал представитель «Бюро 1440», после размещения на территории технопарка ЗиЛ компания-производитель не откажется от уже занятых площадей.

Незаметная реализация важного проекта

Главный задача по проекту «ИКС холдинга» состоит в том, чтобы обеспечить связью объекты критической инфраструктуры. Хоть на реализацию задач и уйдет несколько лет.

Весной 2023 г. «Роскосмос» запустил первый демонстрационный спутник «Бюро 1440» на орбиту. Со временем планируется вывести уже несколько партий низкоорбитальной спутниковой группировки. Сами спутники от «Бюро 1440» будут обслуживать абонентов на территории всей России, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, что положительно скажется на покрытии связью малочисленных и труднодоступных территорий.

Ziltp Первая очередь МФК Б Технопарка « ЗИЛ

Группировка на орбите менее 600 км позволяет решить основную проблему традиционной спутниковой связи - задержку сигнала в 700 - 800 мс, отмечает акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев. Он добавил, что для полноценной работы, которая смогла бы охватить всю Землю, нужно не менее 500 спутников.

В число потребителей спутниковой связи входят транспортные компании и те, кто должен долго работать вне зоны доступа обычной фиксированной или мобильной связи (геологи, экологи, строители удаленных объектов), это подмечает заместитель руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей (IoT) Александр Сиволобов. «Бюро 1440», по его мнению, может оказаться ориентирован на обеспечение связью в первую очередь критической инфраструктуры (банки, операторы связи и топливно-энергетический комплекс (ТЭК)).

Контроль над группой «ИКС холдинг» перешел к менеджменту

В 2018 г. Антон Черепенников основал «ИКС Холдинг», объединив в нем свои активы в сфере информационных технологий: разработчика СОРМ «Цитадель», системного интегратора «Форпост», разработчика биллинговых систем «Петер-сервис», поставщика решений для информбезопасности «Криптонит» и другие структуры.

По итогам 2019 г. «ИКС холдинг» стал крупнейшим поставщиком ИТ-оборудования для операторов связи в России. В 2020 г. «ИКС холдинг» вошел в состав USM Telecom, затем в марте 2022 г. в холдинге остались компании YADRO, «Криптонит», ГК «Цитадель» и проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

В 2023 г. компанией «ИКС холдинг» запущена первая миссия низкоорбитальной спутниковой системы связи. Три космических аппарата миссии «Рассвет-1» успешно вышли в открытый космос для проведения орбитальных экспериментов. После чего Черепенников был внесен в черный лист США, а позднее в санкционный список Украины.

22 июля 2023 г. предприниматель и глава крупнейшей ИТ-компании «ИКС Холдинг» Антон Черепенников умер в возрасте 40 лет, а предварительная причина смерти - остановка сердца. Черепенников в разные годы входил в топ самых успешных молодых предпринимателей в России по версии РБК, сами же аналитики оценивают инвестстоимость компании «ИКС Холдинг» в 300 млрд руб.

В начале 2024 г. контроль над «ИКС Холдингом» переходит его партнерам и сооснователям компаний группы. Об этом в то время сообщали в группе компаний (ГК) «Ядро» (входит в «ИКС Холдинг»). Сам же холдинг начал процесс корпоративной реструктуризации, по итогам которого контроль над группой перейдет к команде управляющих партнеров и сооснователей компаний, входящих в группу «ИКС Холдинг», говорится в заявлении ГК «Ядро».

Со слов представителя «Ядра», новой управляющей компанией холдинга станет акционерное общество «ИКС», акционерами которого станут учредители следующих компаний: ГК «Ядро» (производитель телеком-оборудования и вычислительной техники); «Гарда» (разработчик решений в области кибербезопасности); «Цитадель» (поставщик ПАК для операторов связи); «Криптонит» (научно-исследовательская компания); «Бюро 1440» (разрабатывает и запускает спутниковую группировку).

В ГК «Ядро» не назвали имена новых акционеров «ИКС Холдинга», а лишь сообщили о том, что их будет менее 10 человек, а их доли будут распределено равномерно. Также представитель «Ядра» в разговоре с изданием «Коммерсант» уточнил, что действующий к февралю 2024 г. этап развития группы не требует присутствия в составе акционеров АО «ИКС» иных участников, в том числе сторонних компаний, фондов и организаций.

Ключевая задача команды «ИКС Холдинга» – реализация долгосрочной стратегии группы, развитие уникальных инженерных компаний, формирующих новый технологический облик нашей страны, говорилось в сообщении от февраля 2024 г. на сайте российской многопрофильной технологической компании.