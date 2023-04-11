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Выручка «ИКС холдинга», контролирующего ИТ-бренд «Ядро», превысила 90 млрд рублей

В 2022 г. ИТ-группе «ИКС холдинг» удалось нарастить выручку более чем в два раза – она составила 91 млрд руб. вместо 42 млрд руб. в 2021 г. Одним из факторов роста показателей стал повышенный спрос госсектора и крупного бизнеса на СХД, серверы и ИБ-решения. Весной 2023 г. группа планирует впервые запустить низкоорбитальные спутники для улучшения связи в удаленных населенных пунктах страны.

«ИКС холдинг» отчитался

Рост консолидированной выручки группы «ИКС холдинг», перешедшей недавно из-под контроля Алишера Усманова к Антону Черепенникову, в 2022 г. по сравнению с 2021 г. составил более 115%, достигнув 91 млрд руб. вместо 42 млрд руб. годом ранее. Об этом CNews сообщили представители компании после подведения итогов финансового года

В группу «ИКС холдинг» входят вендор ИТ-оборудования Yadro («Ядро»), ИБ-разработчики «Цитадель» и «Гарда», научно-исследовательская и производственная компания «Криптонит» и создатель низкоорбитальный спутниковой группировки широкополосной передачи данных с глобальным покрытием «Бюро 1440». Компании ИКС занимаются разработкой и производством телеком-оборудования, систем сбора, хранения и анализа данных, ИБ-продуктов, спутниковых систем, вычислительной техники, чипов, микропроцессорных IP и других решений.

Показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), который измеряет прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам, вырос в три раза, составив 29 млрд руб. вместо 10 млрд руб. в 2021 г.

«Это делает холдинг одним из наиболее быстрорастущих компаний российского ИТ-сегмента, а с выходом на рынок спутниковой связи с широкополосным глобальным покрытием – уникальным отечественным ИТ-гигантом», – заверяют представители компании.

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Фото: © aapsky / Фотобанк Фотодженика
Государственная комиссия по радиочастотам ранее согласовала выделение «ИКС холдингу» частот под спутниковую связь

Также компания приросла сотрудниками – в 2022 г. их число выросло с 2,5 тыс. до 5 тыс. 70% работников, утверждают в «ИКС холдинге», – это инженеры и ученые в области технологий и связи.

Откуда прибыль

Успешные показатели представители ИКС объясняют тем, что в 2022 г. госкомпаниям и крупным банкам нужно было оперативно замещать ушедших из страны зарубежных ИТ-гигантов. Это спровоцировало повышенный спрос на продукцию «ИКС холдинга», в частности, на системы хранения данных (СХД) и серверы.

Популярны были и решения в области информационной безопасности. По данным «ИКС холдинга», продукты разработчика сейчас защищают 50% всего российского интернета от DDoS-атак. В 2022 г. новые договоры были заключены с крупными корпоративными клиентами, такими как Сбербанк, РЖД, ВТБ, ФНС и др.

Помимо этого, в 2022 г. компания Yadro заключила форвардные контракты на сумму более 80 млрд руб. с ключевыми операторами связи страны: «Мегафон», «Теле2», «Вымпелком», Ростелеком. Они касались создания системных решений, которые включают базовые станции стандартов GSM (2G) и LTE (4G), контроллеры базовых станций стандарта GSM и системы управления и мониторинга (NMS).

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий карты направят 52,64 млрд руб, из них бюджетные организации, включая госпредприятие НИИ радио (НИИР) и «Сколтех», дадут 37,5 млрд руб.

Чем еще занимался «ИКС холдинг» в 2022 году

Представители компании уточняют, что в 2022 г. потратили на разработку и исследования свыше 15 млрд руб.

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В декабре 2022 г. «КНС групп» (юрлицо Yadro), подписала соглашение о развитии высокотехнологичного направления «Современные и перспективные сети мобильной связи». В рамках договоренностей она создаст оборудование сети радиодоступа операторского класса. Компания «Бюро 1440» подписала соглашении по «дорожной карте» Правительства России «Перспективные космические системы и сервисы».

В 2022 г. холдинг также завершил основной этап строительства завода полного цикла по производству радиоэлектронной продукции Yadro Fab Dubna площадью 42 тыс. кв м. За последние два года группа инвестировала в его создание свыше 6 млрд руб.

Предприятие полного представляет собой цеха по производству многослойных печатных плат производительностью до 5 млн кв. дм в год, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования, а также складской̆ комплекс. Сейчас на предприятии ведется пусконаладка оборудования, а в производство продукцию запустят во II квартале 2023 г. На полную мощность завод заработает к концу 2023 г.

В феврале 2023 г. CNews писал о том, что «ИКС холдинг» весной 2023 г. запустит низкоорбитальные спутники, чтобы улучшить качество связи в малочисленных населенных пунктах в регионах России.

Кому принадлежит холдинг

«ИКС холдинг» был создан в декабре 2018 г. До 2022 г. группа была подконтрольна бизнесмену Алишеру Усманову. Теперь ею владеет Антон Черепенников, который выкупил компанию у «Юэсэм телеком».

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В 2021 г. Yadro обеспечило свыше половины выручки холдинга. По данным «Контур.фокуса», для ООО «КНС групп» она составила 27,3 млрд руб. Чистая прибыль при этом достигла 1,7 млрд руб.

Анжела Патракова

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