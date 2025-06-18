Wildberries создал «убийцу» «Авито» с пунктами выдачи по всей стране. У него масса странных ограничений. Опрос

Wildberries запускает тестирование сервиса частных продаж между покупателями – пользователи смогут продавать свои вещи с доставкой в ПВЗ Wildberries по всей стране. Но продавать можно только товары, купленные на Wildberries, притом лишь недорогие и небольшие. Вся без исключения техника под запретом – продать смартфон, даже приобретенный на Wildberries, не выйдет.

Почти «Авито»

Представители маркетплейса Wildberries сообщили CNews о начале тестирования сервиса по продаже товаров между пользователями (как в «Авито») с доставкой по всей России в ближайший пункт выдачи заказов. В тестировании смогут принять участие лишь некоторые пользователи – для остальных опция продажи своих вещей на одной из крупнейших торговых площадок страны станет доступна позже.

В компании отметили, что тестирование сервиса пройдет в несколько этапов, и постепенно количество его участников будет расти. Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries с вопросом о сроках завершения тестирования и дате его полноценного запуска и ожидает ответа.

Техническая реализация

Для реализации своих вещей в профиле пользователя появится отдельный раздел «Ресейл». «Оплата за ресейл-позиции осуществляется отдельно от других привычных покупок на маркетплейсе», – заявили представители Wildberries.

При такой модели продаж функции рассрочки платежа не действуют. Единственный доступный вариант – 100-процентная предоплата.

По схожей схеме функционирует самый известный в России классифайд «Авито». В нем есть фирменный сервис «Авито доставка», где присутствует возможность 100-процентной предоплаты. Однако в некоторых заказах есть опция приобретения товара в рассрочку.

Редакция CNews запросила у Wildberries информацию о принципе работы системы оплаты. В частности, известно, что деньги поступают продавцу только после получения товара покупателем, но неизвестно, где-то именно они замораживаются, пока покупатель не получит и не проверит товар. Также нет данных, сколько времени дается покупателю на проверку. Размер комиссии сервиса в Wildberries тоже не раскрывают.

Никаких смартфонов и товаров для взрослых

Новый C2C-сервис уже доступен пользователям на территории России через сайт и мобильное приложение Wildberries, отметили представители маркетплейса. Они отдельно сообщили CNews, что продавать через сервис можно исключительно товары, приобретенные на Wildberries.

Другими словами, россияне не смогут воспользоваться Wildberries для продажи своих вещей, купленных, например, на Ozon, «Авито» или в офлайн-магазине.

Более того, на нынешнем этапе в Wildberries существует целый ряд ограничений, которые могут не понравиться потенциальным пользователям нового сервиса. Так, к продаже не допускаются крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкоголь и товары 18+.

Иными словами, продать смартфон, планшет или портативную игровую приставку не получится, несмотря на то, что они не являются крупногабаритным товаром, и даже если они были приобретены на Wildberries. Ограничение по габаритам в настоящее время составляет 60х40х40 см.

Есть отдельный лимит и по деньгам. Стоимость товара в обязательном порядке должна составлять от 50 до 25 тыс. руб.

Но и это еще не все. У россиян, имеющих профиль на Wildberries не получится просто создать объявление о продаже того или иного товара. Перед этим им придется пройти обязательную верификацию «для дополнительной защиты и прозрачности всех процессов», сообщили CNews представители Wildberries. При этом уровень «WB Кошелька» у пользователей, желающих продать свои вещи на этом маркетплейса, «должен быть максимальным», подчеркнули они. Только в этом случае кнопка «Разместить объявление» в профиле пользователя станет активной.

В компании пока не уточнили, что именно входит в процедуру верификации, и какими данными о себе россиянам придется поделиться с Wildberries.

Если все получилось

Если кнопка «Разместить объявление» в профиле пользователя активна, и если он хочет продать товар, который не подпадает под ограничения сервиса, то процесс создания объявления не будет отличаться от оного на «Авито» и ему подобных сервисов.

Продавец должен будет указать желаемую цену товара, составить его описание, а также прикрепить к объявлению фотографию реализуемой вещи или, опционально, видеоролик с ней.

Затем потребуется указать пункт выдачи, из которого будет осуществляться отправка товара, то есть куда продавец сможет его отнести. После того, как покупатель оформит заказ, продавцу нужно будет самостоятельно отнести товар в указанный в объявлении пункт выдачи – услуги курьера пока не предоставляются.

Комментарий Wildberries

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий представителей Wildberries. Он приведен без изменений.

«Пока еще рано говорить о конкретных сроках окончания тестирования нового сервиса, будем ориентироваться на обратную связь от пользователей. На текущий момент мы рассматриваем доставки исключительно на ПВЗ и продажу товаров, которые были ранее куплены на Wildberries. Это делает весь процесс максимально прозрачным для пользователя», – сообщили CNews представители Wildberries.

«В рамках тестирования нового сервиса мы действительно пока не рассматриваем продажу техники из-за сложностей при ее проверке и ряда других факторов, которые могли бы негативно сказаться на покупательском опыте. Но это не означает, что в будущем мы не добавим эту категорию в разрешенные к реализации в рамках сервиса частных продаж между покупателями. Что касается "WB Кошелька", то для достижения максимального уровня необходим "Стандартный" "Кошелек" – он открывается для клиентов, которые прошли идентификацию с помощью "Госуслуг", – а также паспорт и селфи для открытия счета», – добавили в Wildberries.

«На данный момент комиссия за факт продажи через сервис составляет 5%, что покрывает издержки платформы за оказываемые логистические услуги. Деньги покупателя переводятся продавцу только тогда, когда клиент забирает заказ с ПВЗ. При этом клиенту предоставляется время для полной оценки и примерки такого товара на пункте выдачи, как это происходит и при обычных покупках на Wildberries. Также у него всегда остается возможность отказаться от товара в ПВЗ, если он ему не подошел», – подытожили представители Wildberries.



