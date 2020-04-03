Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5

Acer представила ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5. Оба геймерских устройства теперь поддерживают современные процессоры Intel Core 10 поколения, видеокарты NVIDIA GeForce RTX SUPER и GTX, а также отличаются полностью переработанной системой охлаждения.

«В Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 хватает улучшений и изменений помимо поддержки новых процессоров и видеокарт, — отметил Джеймс Лин (James Lin), руководитель направления ноутбуков и продуктов для сферы ИТ, Acer. — В первую очередь хочется отметить инновационные технологии охлаждения, которые позволят геймерам наслаждаться всеми преимуществами нового “железа” при минимальной температуре системы».

Модель Predator Triton 500 готова к любым испытаниям благодаря новейшим процессорам Intel Core 10 поколения для современных высокопроизводительных ноутбуков и поддержке видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER или 2070 SUPER на базе технологии Max-Q Design. Также ноутбук отличается длительным временем автономной работы до 7,5 часов, что позволяет применять его и для игр, и для работы. Панель IPS с частотой обновления в 300 Гц и временем отклика всего в 3 мс (в режиме разгона) обеспечивает плавную смену кадров и позволит рассмотреть даже мельчайшие детали картинки благодаря 100% покрытию цветового пространства sRGB и широким углам обзора. При этом технология NVIDIA G-SYNC поможет уменьшить задержку и устранить разрывы изображения.

Predator Triton 500 оборудован контроллером Killer Wi-Fi 6 AX1650i для беспроводной связи и сетевой картой E3100, а также ПО Control Center 2.0 для управления доступом к сети, которое позволяет назначать приоритет и максимальную скорость подключения для различных приложений. Несмотря на мощные компоненты ноутбук может похвастаться тонким корпусом (всего 17,9 мм) и весом 2,1 кг, при этом соотношение экрана к корпусу достигает впечатляющих 81%. Новинка поддерживает установку до 32 Гб ОЗУ DDR4 и твердотельные накопители NVMe ёмкостью до 2 Тб в режиме RAID 0.

В Predator Triton 500 применяется технология Acer Vortex Flow — новая система охлаждения с тремя разработанными компанией вентиляторами, которые расположены в стратегически важных частях корпуса, чтобы обеспечить максимально эффективную вентиляцию компонентов при минимальном уровне шума. Также в новинке используется технология CoolBoost, которая способна увеличивать максимальную скорость вращения вентиляторов. Пользователи смогут следить за температурой системы и управлять вентиляторами при помощи фирменного ПО PredatorSense UI.

Ещё одной важной частью системы охлаждения ноутбука стали металлические вентиляторы AeroBlade 3D 4 поколения, уникальная конструкция которых повышает её эффективность и снижает уровень шума. Зазубренные края, винглеты и изогнутая форма крыльчатки вентилятора позволили усилить воздушный поток на 45%. Также в новой системе применяется пять тепловых трубок, а её общая эффективность на 33% выше, чем в Predator Triton 500 версии 2019 года.

Acer Nitro 5 поддерживает процессоры Intel Core i7 10 поколения с частотой 5 ГГц, видеокарты GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1650Ti или 1650, твердотельные накопители M.2 PCle и жёсткий диск ёмкостью до 1 ТБ, а также до 32 ГБ ОЗУ DDR4 в двух слотах с возможностью замены или апгрейда планок памяти самим пользователем. 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD в версии 2020 года получил заметные улучшения, включая частоту обновления в 144 или 120 Гц и время отклика в 3 мс для максимальной чёткости изображения и плавной смены кадров, а также высокую яркость в 300 нит и насыщенные цвета благодаря 72% охвату гаммы NTSC.

В Acer Nitro 5 применяется сразу несколько инновационных технологий охлаждения, которые позволяют избежать перегрева даже при максимальной нагрузке на систему. Два вентилятора и стратегически размещённые на корпусе вентиляционные отверстия, включая 4 теплоотвода, позволили добиться 25% прироста в эффективности системы охлаждения по сравнению с версией ноутбука 2019 года. Этот успех помогает закрепить технология CoolBoost, способная повысить скорость вращения вентиляторов ещё на 10%, а эффективность охлаждения процессора и видеокарты — на 9%. Также в версии этого года впервые применяются сетевые решения Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) и Killer Ethernet E2600, которые помогают улучшить качество связи и повысить скорость передачи данных, чтобы геймеры могли наслаждаться улучшенной производительностью и системой охлаждения в сетевых играх.

Игровые ноутбуки Predator Triton 500 и Acer Nitro 5 появятся в России во втором квартале 2020 года. О цене будет сообщено дополнительно.