Acer выводит на российский рынок игровой монитор Predator XB273 GP. Цена

Acer представила новую модель из получившей награду Red Dot Award за дизайн линейки Predator XB3. Predator XB273 GP — это 27-дюймовый игровой монитор с матрицей IPS и разрешением Full HD. Чтобы обеспечить максимальный комфорт всем любителям шутеров и гоночных симуляторов, новинка обладает частотой обновления экрана в 144 Гц и временем отклика (в разогнанном состоянии) 0,1 мс. Также монитор может похвастаться отличной цветопередачей с 99% охватом гаммы sRGB, высокой максимальной яркостью и контрастностью благодаря технологии VESA Certified DisplayHDRM 400, и плавной сменой кадров с NVIDIA G-SYNC.

Поклонники шутеров и спортивных игр по достоинству оценят высокую частоту обновления экрана в 144 Гц и время отклика всего в 0,1 мс (в режиме разгона). IPS-экран с технологией Fast Liquid Crystal и разрешением Full HD обеспечивает широкие углы обзора, отличную детализацию и высокую производительность. Поддержка технологии NVIDIA G-SYNC обеспечивает синхронизацию частоты обновления видеокарты и монитора, чтобы добиться максимально плавной смены кадров. Повышенная яркость и контрастность изображения с VESA Certified DisplayHDR 400.

Predator XB273 GP оборудован 27-дюймовым экраном, который позволяет с головой погрузиться в любимые игры благодаря практически безрамочной конструкции. Узнаваемый внешний вид и эргономичная стойка, дающая возможность поворачивать экран в любую сторону, наклонять его и даже переводить в портретный режим — фирменные черты дизайна линейки XB3, которые принесли Predator в 2019 году международную награду Red Dot Award.

IPS-экран с максимальным разрешением Full HD (1920 x 1080) выполнен с применением технологии Fast Liquid Crystal (быстрые жидкие кристаллы), которая дала возможность добиться отличного времени отклика. При этом сама матрица обеспечивает широкие углы обзора (178 градусов по вертикали и горизонтали) и качественную цветопередачу с 99% охватом цветового пространства sRGB. Монитор был откалиброван на заводе с Delta E<2, чтобы добиться максимальной естественности всех оттенков, а его яркость и контрастность выводит на совершенно новый уровень поддержка технологии VESA Certified DisplayHDR 400.

Высокая частота обновления монитора и минимальное время отклика помогают избежать размытия изображения и «замедленной» реакции на внутриигровые действия игрока или резкую смену событий на экране, поэтому в Predator XB273 GP инженеры Acer довели эти параметры до совершенства. Частота обновления экрана новинки — 144 Гц, а время отклика в режиме разгона было снижено до 0,1 мс (GtG).

В Predator XB273 GP предусмотрен целый комплекс технологий для защиты зрения. В Acer EyeProtect входит четыре основных технологии: BlueLight Shield снижает негативное влияние излучения в синей части спектра света, Flicker-less борется с мерцанием экрана, а антибликовое покрытие ComfyView — с отсветами от внешних источников освещения, от которых устают глаза пользователя. Благодаря технологии адаптивной подсветки Low-dimming пользователь может самостоятельно настраивать яркость экрана в условиях слабого освещения.

Поддержка технологий Predator GameView позволит игроку получить перед противниками ряд полезных преимуществ, которые наверняка пригодятся в соревновательных матчах.

Aim-point assistance помогает точнее прицеливаться, выводя на экран специальный дополнительный прицел, а Dark boost позволяет автоматически увеличить контрастность изображения, чтобы пользователь легко заметил спрятавшихся в тени оппонентов. При этом для различных жанров игр в мониторе предусмотрено несколько отдельных профилей, между которыми легко можно переключиться в экранном меню или специальным сочетанием клавиш. Также пользователь сможет создавать собственные профили, чтобы подобрать уникальное сочетание настроек для любимых игр.

Для подключения внешних контроллеров, накопителей или просто для зарядки смартфона во время игровой сессии на корпусе Predator XB273 GP размещён хаб с четырьмя разъёмами USB 3.0, а к системе новинка подключается при помощи двух портов HDMI либо порта DisplayPort.

Игровой монитор Predator XB273 GP уже появился на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки — 29 990 рублей.