Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора

На российском рынке стартовали продажи игрового монитора Predator X27U, который задает новый уровень топовых геймерских характеристик. Технология OLED позволяет создавать яркое и выразительное изображение с прекрасной цветопередачей, высочайшей детализацией и великолепной контрастностью. Матрица получила высокую частоту обновления до 240 Гц и малое время реакции пикселя 0,01 мс. Об этом CNews сообщили представители Predator.

Основные характеристики Predator X27U: диагональ 26,5”; формат 16:9; тип матрицы OLED; разрешение WDHD 2560x1440; частота обновления до 240 Гц; время отклика 0,01 мс; пиковая яркость до 1000 кд/м²; сертификаты VESA DisplayHDR и TrueBlack; поддержка AMD FreeSync Premium Pro; заводская калибровка Delta E<1.

Predator X27U раскрывает потенциал технологии OLED для игровых мониторов. Пиксели OLED-матрицы генерируют цвет самостоятельно, обеспечивая идеальный черный цвет и не нуждаясь в дополнительной подсветке, что определяет основные преимущества новинки.

Predator X27U на OLED-матрице

Частота обновления у Predator X27U составляет великолепные 240 Гц, а время отклика — всего 0,01 мс, что задает новый уровень качества для гейминга. Пиковая яркость OLED-матрицы составляет 1000 нит. При этом изображение высочайшего качества. Отсутствие дополнительной подсветки у OLED позволяет на дисплее получить глубокий черный цвет, недостижимый при иных технологиях построения матриц. Также OLED создает изображение высокой четкости (размер пиксела 0,229 мм) с более насыщенными цветами.

Прямой широкоформатный экран с диагональю 26,5 дюйма позволит разместить новинку на любой, даже небольшой, поверхности, при этом размер монитора достаточен для комфортной игры. Predator X27U поддерживает технологию синхронизации кадров монитора и видеокарты AMD FreeSync™ Premium Pro.

Новинка хороша как для игр, так и для других развлечений, а также для творчества. Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 99%, что гарантирует точную цветопередачу. Еще один показатель корректности цветопередачи – заводская калибровка Delta E<1 – соответствует уровню дизайнерских мониторов высокого класса.

Predator X27U получил широкий ассортимент интерфейсов: Display Port 1.4, два HDMI 2.1 и USB Type-C. Новинка получила встроенный KVM, что позволяет последовательно работать с несколькими компьютерами или игровыми приставками. Единый комплект – из монитора, клавиатуры и мыши – можно использовать для управления всеми подключенными устройствами и легко переключайтесь между ними с помощью KVM-коммутатора.

Порт USB Type-C получил поддержку скоростной зарядки PD 90W, также два разъема USB Type-В и два USB Type-А 3.2. Для вывода звука можно подключать внешние системы через аудиовыход 3,5 мм.

В Predator X27U получил сертификат Eyesafe и поддержку комплекса Acer VisionCare 2.0. В комплекс входят технологии BlueLightShield Pro, снижающая пиковое значение синего спектра света до безопасного диапазона, Flickerless, устраняющая мерцание, и Low-dimming, повышающая комфорт при работе в затемненных помещениях, а также антибликовое покрытие ComfyView. Наличие комплекса существенно снижает утомляемость глаз у пользователя монитора.

Фирменная стойка допускает поворот вокруг горизонтальной оси в пределах 25 градусов, по вертикальной – от -5 до + 25 градусов. Также можно менять высоту в пределах 150 мм. Приятная особенность модели – возможность поворота дисплея на 90 градусов с изменением ориентации с портретной (вертикальной) на ландшафтную (горизонтальную) и наоборот. При необходимости Predator X27U можно устанавливать на альтернативные стойки – есть поддержка разъемов VESA 100x100.

Монитор Predator X27Ubmiipruzx уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 95,9 тыс. руб.