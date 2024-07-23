Predator X34V3: топовый изогнутый монитор MiniLED с 2304 зонами подсветки

В России стартовали продажи топового геймерского монитора Predator X34V3, получившего новейшую мультизонную miniLED-подсветку, которая обеспечивает равномерность изображения по всей площади экрана, повышенную яркость и контрастность в практическом применении. Изогнутая широкоформатная UWQHD-матрица новинки с разрешением 3,5К и частотой обновления до 180 Гц создает изображение высокого качества для игр, просмотра видео и других задач.

Основные характеристики Predator X34V3: матрица 34 дюйма UWQHD (3440x1440), VA, изогнутая; 2304-зонная MiniLED-подсветка; частота обновления до 180 Гц; время отклика 1 мс ("G to G"); пиковая яркость до 1000 кд/м²; цветовой охват: DCI-P3 94%; поддержка AMD FreeSync Premium.

Монитор Predator X34V3 оснащен новейшей мультизонной подсветкой MiniLED, состоящей из 2304 независимых светодиодов для выразительного отображения HDR-контента с пиковой яркостью 1000 кд/м² и контрастом до 100 М:1. Продвинутая работа этих участков обеспечивает потрясающий динамический диапазон изображения с особой выразительностью и насыщенностью цветовых оттенков.

Матрица Predator X34V3 передает изображение с высокой точностью благодаря наличию изгиба (радиус кривизны 1500) и широкими углами обзора, которые по вертикали и по горизонтали достигают 178°. Время отклика пикселя составляет 1 мс, частота обновления экрана составит 180 Гц при подключении через DisplayPort или USB Type-C, а при использовании HDMI – 100 Гц. Поддержка монитором технологии AMD FreeSync Premium обеспечивает стабильную работу, синхронизируя частоту кадров на мониторе с параметрами выходного сигнала видеокарты.

Штатная опора Predator X34V3 позволяет настраивать положение дисплея в широких пределах: отклонять его в диапазоне от -5° до +20°, поворачивать в обе стороны на 20°, а также изменять высоту в пределах до +120 мм. Разъем VESA (100х100) позволит использовать альтернативные стойки и крепления.

Из особенностей Predator X34V3 стоит отметить поддержку KVM, обеспечивающую подключение к монитору двух компьютеров, переключение между которыми пользователь выполнять быстро и просто. Монитор располагает собственной стереосистемой (2х5 Вт), при желании можно использовать внешние аудиоустройства, для соединения с которыми есть mini-jack или USB. Подключенные к новинке ноутбуки и гаджеты можно заряжать – встроенный USB-хаб монитора получил порт Type-C с поддержкой Power Delivery, позволяющий обеспечивать быструю зарядку с мощностью 90 Вт.

Решения, созданные для защиты зрения пользователя, объединены в комплекс Acer VisionCare, который воплощен в модели Predator X34V3. Технология матового покрытия экрана Acer ComfyView снижает на поверхности экрана блики от внешних источников света, что особенно важно при изогнутом дисплее. Также в новинке реализованы Acer BlueLight Shield, фильтр избытка синего свечения, а также две технологии для повышения стабильности изображения: подавляющая мерцание матрицы Acer Flickerless и обеспечивающая равномерную подсветку Acer Low Dimming.

Монитор Acer Predator X34V3 доступен в магазинах российских ритейлеров по цене от 91,9 тыс. руб.