В России стартовали продажи киберспортивного монитора Acer Predator X25. Цена. Фото

В России начались продажи профессионального киберспортивного монитора Predator X25, который отвечает самым смелым требованиям геймеров и подходит для любых игровых дисциплин. Новинка сочетает в себе рекордную частоту обновления до 360 Гц, сверхбыстрое время отклика матрицы 0,3 мс и поддержку Nvidia G-Sync с потрясающе точной цветопередачей и высокой яркостью изображения.

Монитор Predator X25 разработан для профессионального киберспорта. Максимальная частота обновления экрана составляет рекордные 360 Гц, а минимальное время отклика всего 0,3 мс. Вкупе с поддержкой технологии Nvidia G-Sync это позволяет добиться удивительно плавного и четкого изображения даже в самых динамичных сценах и при молниеносной смене ракурса. Технология Nvidia Reflex Latency Analyzer, разработанная специально для профессионального гейминга, помогает максимально точно и быстро получать и анализировать данные о задержке системы. Если в прошлом геймерам требовалось определять задержку системы через частоту смены кадров в секунду и другие показатели производительности, то теперь Reflex Latency Analyzer самостоятельно дает точные данные о работе всех систем, например, распознает клики мышью, а затем измеряет время до изменения соответствующих пикселей. Эта технология позволяет игрокам быстро настроить производительность ПК до начала игры и повысить свою эффективность.

В случае с Predator X25 пользователю не придется жертвовать качеством картинки в угоду скорости. IPS-матрица разработана специально для самых быстрых мониторов с частотой обновления экрана более 240 Гц и способна отобразить 99% цветового пространства sRGB даже при 360 Гц. В свою очередь, наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокую яркость и контрастность изображения, а также глубину черного цвета.

Монитор Predator X25 от Acer отличается стильным и строгим дизайном, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Безрамочный по трем сторонам экран и RGB подсветка тыльной стороны, способная синхронизироваться с музыкой или звуковым сопровождением фильма, выглядят эффектно. Управление подсветкой осуществляется с помощью фирменного приложения RGB Light Sense. А трехлучевая компактная подставка обладает отличной эргономикой. Предусмотрена возможность регулировки угла наклона, изменения высоты и поворота панели, а также поддержка портретного режима. В ножке имеется отверстие для прокладки кабелей. Монитор оснащен двумя разъемами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и тремя USB 3.0, чего вполне хватает для подключения периферии и нескольких источников изображения. Наличие встроенных стереодинамиков (2 х 2 Вт) позволяет отказаться от внешней акустической системы и сэкономить место на столе.

Монитор Acer Predator X25

Predator X25 имеет сертификат качества TUV LBL (low blue light), который свидетельствует о соответствии монитора международным стандартам качества и требованиям безопасности для зрения пользователя. Помимо привычной технологии Blue Light Shield, которая уменьшает количество излучения синего спектра света, тем самым снижая нагрузку на глаза, монитор имеет еще несколько решений, которые призваны сделать процесс использования максимально комфортным. Среди них фирменные технологии Acer – LightSense и ColorSense, которые подстраивают яркость и цветовую температуру с учетом освещенности помещения, а технология ProxiSense (датчик присутствия) напомнит геймеру о необходимости сделать перерыв при чрезмерно длительных игровых сессиях и переведет монитор в режим энергосбережения, когда перед ним нет пользователя.

Монитор Predator X25 доступен в российских магазинах по рекомендованной розничной цене 79990 руб.