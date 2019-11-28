Acer представила в России механизированное геймерское кресло Predator Thronos. Цена

Acer представила в России Predator Thronos с эффектом полного погружения в игровой процесс. Это игровая кабина для самых хардкорных поклонников игр, оборудованная тремя изогнутыми мониторами Predator Z271U, механизмом открытия/закрытия кабины и функцией виброотдачи, подставкой для клавиатуры и мыши, современным ПК Predator Orion 9000 в топовой конфигурации и всеми необходимыми для комфортной игры периферийными устройствами из линейки Predator. Predator Thronos — механизированное игровое кресло в комплекте с 3 изогнутыми мониторами, топовым геймерским ПК, игровой гарнитурой, клавиатурой и мышью.

Новинка отличается прочной стальной конструкцией и возможностью изменения наклона кресла до 140 градусов. На подлокотнике размещен пульт управления кабиной, с помощью которого можно поднять или опустить консоль с мониторами, придвинуть или убрать полку с клавиатурой или изменить наклон кресла. Благодаря функции тактильной отдачи встроенные моторы позволяют креслу вибрировать от низких частот при просмотре фильмов или во время игр.

Устройство оснащено настраиваемой RGB-подсветкой как самого кресла, так и всех компонентов системы. Predator Thronos обеспечивает качество изображения и полное погружение: три монитора Predator Z271U создают эффект единого изогнутого экрана с разрешением 4К, частотой обновления до 165 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой NVIDIA G-SYNC.

Gроизводительность гарантируют ПК Predator Orion 9000 с новейшим процессором Intel Core i9, 128 Гб ОЗУ и двумя видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2080Ti. Новинка может похвастаться современной игровой периферией, в том числе клавиатурой Predator Aethon 500, гарнитурой Predator Galea 350 и мышью Predator Cestus 510.





Внешне Predator Thronos выглядит как кабина футуристичного космолета. Черный цвет и агрессивные линии, характерные для всех устройств Predator, дополняет «инопланетный» рисунок настраиваемой RGB-подсветки на различных элементах кресла и консоли для мониторов. Прочный металлический каркас и отличное качество сборки обеспечивают максимальную стабильность всей системы, а мягкая искусственная кожа кресла — комфорт и удобство даже во время затяжных игровых сессий.

При этом открыть кабину, подняв мониторы и отодвинув подставку для клавиатуры и мыши, можно нажатием буквально одной кнопки на пульте, расположенном на подлокотнике кресла. При помощи этого же пульта кабина или любой из ее элементов по отдельности открывается и закрывается. Еще одна кнопка переводит Predator Thronos в режим нулевой гравитации Zero-G. В этом режиме кресло и консоль с мониторами отклоняются назад на 140 градусов, а подставка для ног выдвигается вперед, и пользователь оказывается почти в горизонтальном положении.

Чтобы усилить погружение и добавить развлечениям реализма, кресло оборудовано специальными моторами, которые реагируют на низкие частоты музыки, а также взрывы и громкие звуки в играх и фильмах, обеспечивая тактильную отдачу.

Футуристичность Predator Thronos не ограничивается его дизайном и конструкцией. Кресло оборудовано новейшими компонентами, которые придутся по душе даже самым взыскательным фанатам игр и мощных геймерских систем.

На консоли установлено сразу три монитора Predator Z271U. Их 27-дюймовые дисплеи с практически безрамочным дизайном сливаются в один гигантский изогнутый экран, который занимает все поле зрения пользователя и обеспечивает полный эффект присутствия. Мониторы поддерживают разрешение WQHD (2560 х 1440 пикс.) и отличаются высокой частотой обновления экрана в 144 Гц (165 Гц при разгоне), минимальным временем отклика 1 мс и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC, которая обеспечивает плавную смену кадров и отсутствие визуальных артефактов и рывков изображения.

Не отстает от мониторов и «начинка» ПК Predator Orion 9000, входящего в комплект поставки Predator Thronos. Мощный процессор Intel Core i9 9980XE, 128 Гб ОЗУ DDR4 и две видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080Ti с 11 Гб видеопамяти легко справятся с любыми современными играми. Твердотельный накопитель M.2 PCIe поможет быстро загружать систему и уровни, а для хранения игровой коллекции и фильмов или музыки в ПК нашлось место для жесткого диска емкостью 3 ТБ.

Predator Thronos поставляется со всей необходимой для игр периферией, включая клавиатуру Predator Aethon 500 с выделенными клавишами для макросов, гарнитуру Predator Galea 350 с поддержкой пространственного звучания и трех режимов работы (игры, музыка и фильмы) и мышь Predator Cestus 510 с 16 000 DPI, съемными панелями и регулируемым весом. Все Комплектующие оборудованы настраиваемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с подсветкой корпуса ПК и всех элементов кресла.

Игровое кресло Predator Thronos можно приобрести эксклюзивно в официальном интернет-магазине Aceronline.ru по цене 2 499 000 рублей.