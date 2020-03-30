Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена

Acer представила монитор Predator XB253QGP (полное название модели XB253QGPBMIIPRZX) из линейки XB3. Новинка предназначена для геймеров, которым важно не только высокое качество изображения, но и отличные показатели частоты обновления экрана и времени отклика — они в этой модели составляют 144 Гц и до 0,9 мс GtG. Также для достижения максимальной детализации и плавной смены кадров Predator XB253QGP поддерживает технологии Nvidia G-SYNC и VESA DisplayHDR 400.

Predator XB253QGP— это классический представитель игровых мониторов Predator. Тонкие рамки экрана помогают максимально погрузиться в любимые игры и развлечения, а «хищные» обводы эргономичной стойки с фирменным логотипом Predator в верхней части напоминают лапу огромной птицы. Помимо стильного вида стойка также отличается большим набором возможностей кастомизации, включая изменение высоты расположения экрана монитора над столом, его поворот, наклон и даже перевод в портретный режим. Благодаря этому пользователь сможет сохранить правильную осанку и с комфортом устроиться перед монитором даже во время долгих игровых сессий.

За изображение в новинке отвечает современная матрица IPS, которая отличается широкими углами обзора до 178° и поддержкой разрешения Full HD (1920 x 1080). 24,5-Дюймовый экран монитора обеспечивает отличное качество изображения с поддержкой VESA Certified DisplayHDR 400 — максимальная яркость в 400 нит и высокая контрастность, которую Predator XB253QGP автоматически подстраивает под уровень освещения на картинке, гарантируют, что даже в самых затемнённых (или ярко освещённых) участках изображения пользователь сможет рассмотреть все детали. Также модель отличается качественной цветопередачей с 99% охватом гаммы sRGB.

Поддержка технологии Nvidia G-SYNC позволяет синхронизировать частоту обновления экрана монитора и видеокарты: кадры на экране будут сменяться максимально плавно, без разрывов и искажений, даже если речь идёт о наполненном действием боевике или напряжённой перестрелке в любимом шутере пользователя. В то же время частота обновления экрана в 144 Гц и время отклика всего в 0,9 мс (в разогнанном виде) гарантируют максимально быструю реакцию на любые команды и отсутствие размытия картинки.

Также специально для геймеров модель оснащена поддержкой технологии GameView, которая позволяет хранить до трёх отдельных пресетов настроек изображения под различные жанры игр и подстраивать контрастность картинки в тёмных участках при помощи режима DarkBoost.

Для заботы о зрении геймеров монитор был оборудован комплексом решений Acer EyeProtect. В него входит технология Flicker-less, снижающая уровень мерцания экрана, Blue-light Filter, защищающий глаза от негативного влияния излучения из синей части спектра света, антибликовая технология ComfyView и адаптивная подсветка Low-dimming, позволяющая снижать яркость до 15% в условиях недостаточной освещенности, чтобы снизить нагрузку на зрение.

Для подключения к современным игровым ПК новинка оборудована 2 портами HDMI и портом DisplayPort. Также на корпусе монитора находится хаб с 4-мя разъёмами USB 3.0 для подключения внешних устройств.

Монитор Predator XB253QGP уже появился в продаже по цене от 29 990 рублей.