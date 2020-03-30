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Acer начала российские продажи игрового монитора Predator XB253QGP. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Acer представила монитор Predator XB253QGP (полное название модели XB253QGPBMIIPRZX) из линейки XB3. Новинка предназначена для геймеров, которым важно не только высокое качество изображения, но и отличные показатели частоты обновления экрана и времени отклика — они в этой модели составляют 144 Гц и до 0,9 мс GtG. Также для достижения максимальной детализации и плавной смены кадров Predator XB253QGP поддерживает технологии Nvidia G-SYNC и VESA DisplayHDR 400.

Predator XB253QGP— это классический представитель игровых мониторов Predator. Тонкие рамки экрана помогают максимально погрузиться в любимые игры и развлечения, а «хищные» обводы эргономичной стойки с фирменным логотипом Predator в верхней части напоминают лапу огромной птицы. Помимо стильного вида стойка также отличается большим набором возможностей кастомизации, включая изменение высоты расположения экрана монитора над столом, его поворот, наклон и даже перевод в портретный режим. Благодаря этому пользователь сможет сохранить правильную осанку и с комфортом устроиться перед монитором даже во время долгих игровых сессий.

За изображение в новинке отвечает современная матрица IPS, которая отличается широкими углами обзора до 178° и поддержкой разрешения Full HD (1920 x 1080). 24,5-Дюймовый экран монитора обеспечивает отличное качество изображения с поддержкой VESA Certified DisplayHDR 400 — максимальная яркость в 400 нит и высокая контрастность, которую Predator XB253QGP автоматически подстраивает под уровень освещения на картинке, гарантируют, что даже в самых затемнённых (или ярко освещённых) участках изображения пользователь сможет рассмотреть все детали. Также модель отличается качественной цветопередачей с 99% охватом гаммы sRGB.

Поддержка технологии Nvidia G-SYNC позволяет синхронизировать частоту обновления экрана монитора и видеокарты: кадры на экране будут сменяться максимально плавно, без разрывов и искажений, даже если речь идёт о наполненном действием боевике или напряжённой перестрелке в любимом шутере пользователя. В то же время частота обновления экрана в 144 Гц и время отклика всего в 0,9 мс (в разогнанном виде) гарантируют максимально быструю реакцию на любые команды и отсутствие размытия картинки.

Также специально для геймеров модель оснащена поддержкой технологии GameView, которая позволяет хранить до трёх отдельных пресетов настроек изображения под различные жанры игр и подстраивать контрастность картинки в тёмных участках при помощи режима DarkBoost.

Для заботы о зрении геймеров монитор был оборудован комплексом решений Acer EyeProtect. В него входит технология Flicker-less, снижающая уровень мерцания экрана, Blue-light Filter, защищающий глаза от негативного влияния излучения из синей части спектра света, антибликовая технология ComfyView и адаптивная подсветка Low-dimming, позволяющая снижать яркость до 15% в условиях недостаточной освещенности, чтобы снизить нагрузку на зрение.

Для подключения к современным игровым ПК новинка оборудована 2 портами HDMI и портом DisplayPort. Также на корпусе монитора находится хаб с 4-мя разъёмами USB 3.0 для подключения внешних устройств.

Монитор Predator XB253QGP уже появился в продаже по цене от 29 990 рублей.

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