Acer представила в России мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX. Цены

Acer представила на российском рынке два новых монитора из линейки Predator, получившей в 2019 году награду Red Dot Award за свой дизайн. Модели XB253QGP и XB253QGX отличаются сверхвысокой частотой обновления экрана (144 и 240 Гц) и временем отклика 0,9/0,5 мс в режиме разгона. В первую очередь они предназначены для пользователей, которые любят максимально плавную смену кадров, мгновенную реакцию на все действия и отличное качество изображения даже в самые напряжённые моменты игрового матча. Обе новинки поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и монитора, и VESA DisplayHDR 400.

Тонкие рамки 24,5-дюймовых экранов Predator XB253QGP и XB253QGX не мешают сосредоточиться на самом главном, а эргономичная стойка в виде «птичьей лапы» позволяет настроить высоту экрана и угол его наклона/поворота так, чтобы с комфортом просидеть за ними целый вечер.

Матрица IPS в новинках выполнена по технологии «быстрых жидких кристаллов», которая позволила добиться отличной производительности. При этом обе модели отличаются широкими углами обзора в 178°, а их максимальное разрешение — Full HD (1920 x 1080 пикселей). За качественную цветопередачу отвечает 99% охват гаммы sRGB и заводская калибровка. А благодаря поддержке технологии VESA Certified DisplayHDRTM 400 мониторы XB253QGP и XB253QGX легко справляются даже с очень контрастным изображением, автоматически подстраивая яркость экрана под картинку так, чтобы сохранить максимальную детализацию и ярко освещённых, и затемнённых участков.

Частота обновления экрана новинок достигает 144 Гц (XB253QGP) и 240 Гц (XB253QGX), а время отклика можно разогнать до 0,9 и 0,5 мс, соответственно.

Поддержка технологии NVIDIA G-SYNC позволяет синхронизировать частоту обновления экрана монитора и установленной в системе видеокарты. Это помогает устранить разрывы изображения, которые мешают сосредоточиться на игре, и добиться идеально плавной смены кадров в любой ситуации. А технологии GameView дают возможность сохранить до трёх отдельных пресетов настроек для различных жанров игр, менять их нажатием буквально одной кнопки или в экранном меню, и даже помочь рассмотреть мельчайшие детали на темном фоне, используя уникальную функцию DarkBoost. Не менее удобно пользователи смогут работать и с параметрами экрана. ПО Acer Display Widget позволяет выбрать один из 8 режимов работы, включая специальные настройки для чтения или просмотра фильмов и функцию назначения режимов отдельным приложениям, быстро поменять параметры насыщенности цветов, яркости и контрастности, и даже выбрать один из 11 вариантов компоновки элементов на экране для комфортного разделения окон приложений на группы.

Чтобы долгие игровые сессии не утомляли зрение пользователей, инженеры Acer разработали целый комплекс технологий. Технология Flicker-less позволяет устранить мерцание экрана, Blue-light Filter борется с вредным излучением синей части спектра света, специальное покрытие экрана ComfyView устраняет блики, технология Low-dimming дает пользователю возможность самостоятельно уменьшить яркость экрана до 15%, чтобы снизить нагрузку на глаза в условиях слабого освещения

Для подключения к системе новинки оборудованы двумя портами HDMI 2.0 и портом DisplayPort 1.2a. Также на их корпусах размещены удобные хабы на 4 разъёма USB 3.0, которые позволяют подключать гаджеты и внешние накопители или джойстики прямо к монитору, что особенно удобно, если системный блок находится под столом. А для пользователей, которые хотят сэкономить место на рабочем столе, в новинки встроены 2-ваттные стереодинамики.

Новые игровые мониторы Predator XB253QGP и XB253QGX уже доступны на российском рынке. Их рекомендованные цены — 29 990 и 34 990 рублей, соответственно.