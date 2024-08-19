В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39

У российских ритейлеров доступен в продаже топовый игровой монитор Predator X39, созданный для самых требовательных геймеров. Изогнутая матрица новинки построена на технологии OLED: самосветящиеся пиксели создают изображение с новым уровнем яркости, контрастности и детализации. Матрица обладает существенно меньшим временем реакции, чем у базовых игровых систем – 0,01 мс – и получила частоту обновления до 240 Гц. Сочетание всех характеристик способно привести в восторг современного геймера.

Основные характеристики Predator X39: диагональ 39 дюймов; формат 21:9; тип матрицы OLED; разрешение UWQHD 3440x1440; частота обновления до 240 Гц; время отклика 0,01 мс; пиковая яркость до 1300 кд/м²; сертификаты VESA DisplayHDR 400 и TrueBlack; поддержка AMD FreeSync Premium Pro; заводская калибровка Delta E<1.

Изогнутая матрица Predator X39 построена на технологии OLED, ее пиксели генерируют цвет самостоятельно, не нуждаясь в дополнительном слое подсветки. Это позволило поднять максимальную частоту обновления до фантастических 240 Гц, что в сочетании с временем реакции пикселя 0,01 мс задает новый уровень качества для гейминга, обеспечивая четкость детализацию в самых динамичных игровых сценах

Пиковая яркость Predator X39 составляет 1300 нит, а OLED-матрица обеспечивает глубокий черный цвет, что в сочетании с поддерживаемой технологией VESA DisplayHDR 400 обеспечивает сочное и контрастное изображение. Контрастность достигает 1,5М:1.

Predator X39 прекрасен как в играх, так и в других развлечениях: просмотре фильмов, видео и пр. Монитор отличается высокой точностью цветопередачи: – покрытие DCI-P3 составляет 99%, Delta E<1 – что позволяет применять новинку для профессиональных дизайнерских задач. Большая диагональ в сочетании с высоким разрешением и плотностью пикселей в 96 ppi обеспечит комфорт при выполнении любых рабочих задач.

Для подключения к источникам сигнала Predator X39 получил все три типа современных интерфейсов: Display Port 1.4, два HDMI 2.1 и USB Type-C. При подключении через любой интерфейс доступна топовая частота обновления экрана – 240 Гц. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивающую синхронизацию кадров монитора и видеокарты.

Монитор можно подключать одновременно к нескольким компьютерам или игровым приставкам. Наличие коммутатора KVM позволит легко переключаться между подключенными устройствами и взаимодействовать, используя единый комплект периферии – Keyboard, Video, Mouse.

Поддержка портом USB Type-C стандарта PD 90W обеспечит возможность скоростной зарядки подключенных устройств. Также во встроенном хабе монитора есть разъемы USB Type-В и USB Type-А 3.2, разнесенные по разным граням корпуса для удобства подключения периферийных устройств. Для вывода звука можно использовать встроенную стереосистему (два динамика мощностью по 5 Вт каждый) или подключать внешние решения через аналоговый аудиовыход (3,5 мм).

Производитель заботится о зрении пользователей своей продукции. Соответствие монитора Predator X39 строгим требованиям экологичности подтверждено сертификатом Eyesafe 2.0.

Новинка получила антибликовое покрытие дисплея – ComfyView, технологии снижения пиковых значений синего излучения – BlueLightShield Pro, а также избавления от мерцания – Flickerless и повышения комфорта при работе в затемненных помещениях – Low-dimming. Полный комплект фирменного комплекса технологий Acer VisionCare 2.0. существенно снижает нагрузку на глаза пользователя, что особенно важно при длительной работе или продолжительных игровых сессиях.

Комплектная стойка позволяет оптимизировать положение монитора: наклон по вертикальной оси доступен в пределах от -5 до +20 градусов, по горизонтальной – на 15 градусов в обе стороны. Также можно менять высоту стойки в пределах 110 мм. Поддержка разъема VESA 100x100 позволит устанавливать монитор на альтернативные стойки и крепления.

Монитор Acer Predator X39bmiiphuzx уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 149990 руб.