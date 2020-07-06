Acer представила геймерский монитор Predator XB273UGS

Acer представляет новый монитор из игровой линейки Predator. Predator XB273UGS— это 27-дюймовая модель с высокой частотой обновления экрана (165 Гц), минимальным временем отклика (0,5 мс в режиме разгона) и максимальным разрешением WQHD (2560 х 1440 пикселей). Также новинка поддерживает современные технологии VESA Certified DisplayHDR 400 и NVIDIA G-SYNC, чтобы обеспечить высокую контрастность и плавную смену кадров в играх, а матрица IPS гарантирует отличные углы обзора и качественную цветопередачу.

Predator XB273UGS впишется в интерьер современной игровой комнаты — стиль линейки нашёл своё отражение в «хищной» эргономичной подставке, при помощи которой можно изменять высоту и угол наклона монитора, а фокус на гейминг — в максимально тонких рамках вокруг 27-дюмового экрана. Недаром мониторы Predator получили за свой дизайн престижную премию Red Dot Award 2019.

Не меньшее внимание конструкторы уделили и качеству изображения. IPS-панель Predator XB273UGS выполнена по технологии «быстрых жидких кристаллов», чтобы обеспечить минимальное время отклика. При этом разрешение WQHD (2560 х 1440 пикселей) позволило добиться отличной детализации, а 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 (на 35,6% шире sRGB) гарантирует естественность и высокое качество цветопередачи. Также новинка отличается широкими углами обзора в 178 градусов и поддерживает технологию VESA Certified DisplayHDR 400. Эта технология позволяет значительно увеличить максимальную яркость и контрастность изображения, чтобы сохранить детализацию и чёткость как на ярко освещённых, так и на затемнённых участках картинки.

Predator XB273UGS — игровой монитор в самом полном смысле этого слова, ведь помимо качества изображения и стильного дизайна, которые так любят современные игроки, он оборудован полным набором профессиональных функций и технологий. Частота обновления экрана новинки была увеличена до впечатляющих 165 Гц, а время отклика составляет всего лишь 0,5 мс в режиме разгона. Также монитор поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая синхронизирует частоту обновления видеоадаптера и монитора, устраняя разрывы изображения.

Набор технологий Predator GameView поможет любителям различных жанров найти оптимальный набор настроек и даже создать собственные пресеты для особо полюбившихся игр. Включить режим Action (для шутеров), Racing (для гоночных симуляторов) или Sports (для спортивных игр) легко можно одной кнопкой или в интуитивно понятном экранном меню.

В то же время приложение RGB Light Sense подстраивает подсветку монитора под играющую музыку или контент на экране. Ритмичная пульсация фоновой подсветки поможет лучше прочувствовать настроение музыкального трека или с головой погрузиться в любимые игры или фильмы. Приложение поддерживает 9 различных настраиваемых эффектов, включая пульсацию и цикличную смену цветов, в режиме синхронизации с музыкой самостоятельно распознаёт её ритм и громкость, чтобы подобрать оптимальный цвет и эффект подсветки, а в режиме синхронизации с экраном имитирует цвета, которые в данный момент отображаются на дисплее монитора. Также в этом режиме подсветка может синхронизироваться для всех поддерживаемых периферийных устройств.

Удобный виджет Acer Display Widget, который встроен в ПО Acer, и экранное меню дают возможность легко поменять любые параметры изображения с компьютера «на лету».

Predator XB273UGS не просто даёт игроку возможность побеждать и получать максимальное удовольствие от любимых игр, он позволяет делать всё это без дискомфорта и усталости глаз! Монитор поддерживает комплекс уникальных технологий Acer, которые помогут снизить нагрузку на зрение даже после долгих игровых сессий. Acer Ultra-Low Blue Light помогает снизить влияние вредного излучения в синей части спектра света, а технология Flicker-less устраняет раздражающее глаза мерцание экрана.

Чтобы пользователь мог сосредоточить всё своё внимание на экране, Predator XB273UGS помогает расчистить стол от лишних проводов — он оборудован собственными 2-ваттными динамиками. А для подключения к системе можно воспользоваться как любым из портов HDMI, так и разъёмом DisplayPort.

Игровой монитор Predator XB273UGS уже появился на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки — 48 990 руб.