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Acer представила три игровых монитора Predator с диагональю экрана до 55 дюймов

Техника

Acer представила три монитора Predator с внушительной диагональю экрана и целым набором уникальных функций: 55-дюймовый Predator CG552K, 37,5-дюймовый Predator X38 и 32-дюймовый Predator X32.

«Acer решила действовать по-настоящему масштабно и выпускает три новых монитора из линейки премиум-класса Predator, которые отличаются огромными экранами и поддержкой современных технологий. На этих устройствах даже самые требовательные игры будут выглядеть максимально реалистично, — отметил Виктор Чиен (Victor Chien), президент департамента цифровых дисплеев в Acer. — Мы поддерживаем всех геймеров, от новичков до киберспортсменов, и готовы предложить каждому из них лучшие на рынке игровые устройства».

Acer также продемонстрировала топовую IPS-панель с частотой 300 Гц и временем отклика 1 мс на своем игровом ноутбуке Predator Triton 500, подходящем для гонок и шутеров, в которых важны быстрые и плавные визуальные эффекты. Панель поддерживает яркие цвета, обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы sRGB и широкие углы обзора.

32-дюймовый Predator X32 использует все преимущества технологии Nvidia G-Sync Ultimate, благодаря которой игровой процесс будет максимально плавным, а высокий коэффициент контрастности и расширенная цветовая палитра позволят увидеть мельчайшие детали даже в динамичных сценах. Predator X32 получил панель с разрешением UHD (3840x2160 пикс.) с максимальной яркость в 720 нит, оснащен mini LED подсветкой с функцией локального затемнения (1152 зоны) и сертифицирован по стандарту VESA Certified DisplayHDR 1400 . Новинка может похвастаться 10-битной матрицей, заводской калибровкой цветопередачи с Delta E<1, 99-процентным покрытием цветового пространства AdobeRGB и 89,5-процентным — Rec2020, благодаря чему устройство идеально подходит геймерам, которые не только интересуются играми, но и создают собственный видеоконтент. Обладая частотой обновления экрана 144 Гц, Predator X32 обеспечивает четкое и плавное изображение, позволяющее отследить на экране траекторию даже самых мелких и быстрых объектов. Использование IPS-матрицы позволило добиться широких 178-градусных углов обзора, чтобы игрокам было удобнее прицеливаться во время сражения. Эргономичная стойка с регулируемой высотой и углом поворота экрана даст возможность выбрать максимально комфортное положение монитора во время игровых сессий. Три порта HDMI 2.0 и порт DisplayPort 1.4 упростят подключение монитора к ПК, а четыре разъема USB 3.0 помогут найти место для игровых джойстиков, мышей и других аксессуаров. Помимо этого, новинка оснащена двумя встроенными четырехваттными динамиками.

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32-дюймовый 4К-монитор Acer Predator X32

37,5-дюймовая модель с разрешением UWQHD (3840x1600 пикс.) создает эффект полного погружения благодаря изогнутому экрану с радиусом кривизны 2300R. Новинка не только охватывает почти все поле зрения пользователя, но и поддерживает технологию Nvidia G-Sync, гарантирующую максимально плавную смену кадров, а сертификат VESA DisplayHDR 400 обеспечивает высокую яркость, контрастность и широкую цветовую гамму, которые позволят увидеть ААА-проекты именно такими, какими их задумали создатели. Благодаря заводской калибровке с коэффициентом Delta E<1 и 98-процентному охвату цветового пространства DCI-P3, все оттенки на экране Predator X38 будут выглядеть максимально реалистично, что позволит геймерам создавать собственный качественный контент. Частота обновления экрана Predator X38 составляет 175 Гц, а время отклика — 1 мс в режиме разгона, благодаря чему устройство легко справится даже с самыми требовательными экшенами. Эргономичная подставка позволяет выбрать оптимальное положение монитора, обеспечивая угол наклона от -5 до 35 градусов, поворот на 30 градусов и изменение высоты в пределах 12,9 см для максимального комфорта. С помощью разъемов HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 монитор можно подключить к ПК, а четыре порта USB 3.0 позволяют использовать Predator X38 в качестве хаба для внешних устройств и игровых аксессуаров. Кроме того, новинка оборудована двумя семиваттными динамиками, которые гарантируют качественное звучание.

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Изогнутый 37,5-дюймовый монитор Acer Predator X38 с разрешением UWQHD

Predator CG552K оснащен 55-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K (3840x2160 пикс.) и выдает детальную и контрастную картинку. Поддержка VESA Certified DisplayHDR 400 обеспечивает максимальную яркость в 400 нит, а точность цветопередачи с коэффициентом Delta E<1 и 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3 — естественные и насыщенные цвета. Монитор станет настоящим подарком для поклонников игровых консолей благодаря поддержке технологии VRR при подключении через HDMI — она обеспечит плавную смену кадров без артефактов. Помимо этого, Predator CG552K поддерживает технологию Adaptive-Sync и Nvidia G-Sync, что позволяет геймерам наслаждаться качественным изображением без разрывов. Для игроков, которым важна каждая секунда, время отклика монитора было разогнано до невероятных 0,5 мс, а частота обновления экрана — до 120 Гц.

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55-дюймовый Acer Predator CG552K с OLED-панелью разрешением 4К

Встроенный в Predator CG552K датчик света оценивает уровень освещения в комнате и автоматически подстраивает яркость экрана, обеспечивая максимальный комфорт во время игры. Датчик приближения определяет, находится ли пользователь перед экраном, и самостоятельно выводит Predator CG552K из «сна» или активирует режим ожидания для экономии электроэнергии. Кроме того, монитор предоставляет большой выбор портов для подключения к различным периферийным устройствам: три разъема HDMI 2.0, два DisplayPort v1.4, порт USB Type C и по паре USB 2.0 и USB 3.0. Два встроенных 10-ваттных динамика обеспечивают качественное звуковое сопровождение игр, а настраиваемые светодиодные ленты помогают выбрать подсветку под настроение или усовершенствовать внешний вид всей системы.

Игровые мониторы Predator X32 и Predator X38 появятся в России во II квартале 2020 г., а Predator CG552K – в III квартале. О цене будет сообщено дополнительно.



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