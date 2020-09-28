Acer объявила о поддержке Nvidia GeForce RTX 30 всей линейкой Predator Orion

Acer объявила о том, что новейшие графические процессоры Nvidia серии GeForce RTX 30 будут поддерживаться всей линейкой настольных игровых ПК Predator Orion. Помимо этого, компания представила более подробную информацию о Predator X25 — игровом мониторе с частотой 360 Гц, оснащенном Nvidia G-SYNC и новым анализатором задержки рефлекса от Nvidia.

Новые графические процессоры Nvidia серии GeForce RTX 30 (второе поколение моделей RTX) оснащены передовыми ядрами типа RT и Tensor и потоковыми мультипроцессорами, что гарантирует потрясающее качество графики, невероятно высокую частоту смены кадров и основанное на искусственном интеллекте ускорение игр и приложений для творчества. Архитектура Nvidia Ampere обеспечивает увеличение производительности в 1,9 раз по сравнению с предыдущим поколением. Серия RTX 30, основанная на этой архитектуре, предоставляет пользователям возможность без особых усилий насладиться графикой в любом разрешении — даже на верхней границе 8K. Выпуск GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 — это крупнейший в истории Nvidia скачок между поколениями графических процессоров.

«Компания Acer рада одной из первых предложить новейшие графические процессоры Nvidia GeForce RTX 30 для настольных ПК в составе нашей игровой серии Predator Orion, — сказал Джефф Ли (Jeff Lee), генеральный директор отдела по производству стационарных компьютеров департамента ИТ-продуктов, Acer Inc. — Настольные ПК Predator, оснащенные новейшими графическими процессорами, помогут геймерам полностью реализовать свой игровой потенциал с запросом на последние достижения в производительности».

«Наши графические процессоры серии GeForce RTX 30, встроенные в новые игровые настольные компьютеры Predator Orion, предлагают геймерам высочайшую производительность, — отметил Мэтт Вуэбблинг (Matt Wuebbling), вице-президент международного маркетинга GeForce в Nvidia. — Новейшие графические процессоры на базе архитектуры Nvidia Ampere производят максимально реалистичную графику с трассировкой лучей, предоставляют игрокам передовой ИИ-функционал и обеспечивают захватывающий игровой процесс».

Линейка игровых настольных ПК Predator Orion выделяется среди конкурентов, и это очевидно уже с первого взгляда. Каждая машина — исполин с четко вычерченными контурами элементов, а угольно-черный башенный корпус светится мириадами RGB-огней, оттенок которых можно выбрать из 16,7 миллионов предлагаемых панелью вариантов.

Predator Orion 9000 разработан для хардкорных геймеров и мегазадачных стримеров. Он оснащен новейшими графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 3090 и процессором IntelCorei9-10980XE Extreme Edition, что позволяет играм класса AAA летать на максимальных настройках. Этот потрясающий воображение настольный ПК оснащен тремя вентиляторами Predator FrostBlade с ARGB-подсветкой, которые не уступают остальным высокопроизводительным внутренним компонентам. Боковая панель с защитой от электромагнитных помех выполнена из закаленного стекла, она позволяет взглянуть на внутреннее устройство машины и отличается смелым дизайном и четкими линиями.

Predator Orion 5000 — это мощный настольный компьютер для серьезно настроенных геймеров, желающих получать удовольствие от любимых игр с безупречным качеством графики и в перспективе планирующих заняться стримингом. Башенный корпус с RGB-подсветкой впечатляет своими возможностями. Он оснащен новейшими графическими процессорами Nvidia GeForce RTX 3090 и разгоняемым процессором IntelCore i9-10900K десятого поколения, что обеспечивает плавный игровой процесс с высокой частотой смены кадров. За поддержку его высокопроизводительных внутренних компонентов отвечают впускные и выпускные вентиляторы, установленные в стратегически важных точках, жидкостный кулер ЦП и закрытый блок питания (со съемным пылевым фильтром). Кроме того, ПК оснащен контроллером Killer E3100G, Ethernet 2,5 Гбит/с и 2,5-дюймовым отсеком Easy Swap для SSD и жестких дисков.

Predator Orion 3000 — это настольный компьютер игрового уровня, упакованный в 18-литровый башенный корпус — достаточно маленький, чтобы поместиться практически в любом месте, но при этом довольно мощный, чтобы полностью погрузить пользователя в игровой процесс. Этот титан игрового мира оснащен графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3070 и процессором IntelCore i7 десятого поколения, работа которых поддерживается парой специально разработанных вентиляторов Predator FrostBlade. Благодаря такому решению пользователи могут рассчитывать на высокую частоту смены кадров без нагревания. Кроме того, все настольные компьютеры Orion поставляются с ПО PredatorSense, которое позволяет пользователям управлять системой одним щелчком мыши и без промедления начать свое путешествие по миру киберспорта.

Производительный 24,5-дюймовый игровой монитор IPS с разрешением 1920×1080 пикс. поддерживает сверхвысокую частоту обновления 360 Гц и обеспечивает максимальное качество анимации. Смена игровых кадров происходит каждые 2,8 миллисекунды, что дает значительное преимущество в состязательных шутерах, где важна точность. Такая плавность делает процесс игры на Predator X25 приятным, а 99-процентный охват sRGB-спектра гарантирует потрясающую визуальную передачу игрового окружения. Этот ультрасовременный монитор оснащен новейшей технологией Nvidia G-SYNC, а также всем необходимым для соответствия возможностям графических процессоров Nvidia.

Анализатор Reflex Latency Analyzer от Nvidia — это революционный инструмент для измерения задержки системы, интегрированный в новые игровые дисплеи Predator X25 360Hz Nvidia G-SYNC, которые появятся в продаже уже этой осенью. Производительность ПК в конкурентных играх зависит от его способности к реагированию — от того, насколько быстро дисплей обновляется в ответ на щелчки или движение мыши. Reflex Latency Analyzer улавливает щелчки мыши, а затем измеряет время, необходимое для появления итоговых пикселей (например, вспышки от выстрела) на экране. Ранее такой вариант измерения был практически недоступен для геймеров, для его реализации требовались специализированные высокоскоростные камеры и оборудование общей стоимостью свыше 7 тысяч долларов. Reflex Latency Analyzer обеспечивает более полное и точное понимание эффективности функционирования мыши, ПК и дисплея. С Reflex Latency Analyzer геймеры могут уверенно начинать матч, зная, что их система работает должным образом.