Predator X45: самый большой геймерский OLED-монитор с изогнутым экраном

Геймерский монитор Acer Predator X45 появился в продаже у российских ритейлеров. Он построен на изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440x1440, шустрой частотой обновления 240 Гц и радикально сниженным временем отклика пикселей 0,01 мс.

Основные характеристики Predator X45: диагональ 44,5 дюйма; формат 21:9; матрица OLED с радиусом изгиба 800R; разрешение WDHD (3440x1440); частота обновления переменная, до 240 Гц; время отклика 0,01 мс; пиковая яркость до 1000 кд/м²; сертификаты VESA DisplayHDR и TrueBlack; поддержка AMD FreeSync Premium.

Изогнутый широкоформатный экран Predator X45 с диагональю 44,5 дюйма с плотностью пикселей 83,8 ppi создает изображение высокой четкости благодаря малому размеру каждого элемента (физические размеры пикселя – 0,229 мм). Технология «органических кристаллов» позволила создать матрицу с самосветящимися пикселями, создающими яркое и насыщенное изображение. Повышенную контрастность обеспечивает сочетание яркого свечения каждого пикселя с глубоким черным цветом фона, который стал возможен из-за отказа от дополнительной светодиодной подсветки.

Acer Acer Predator X45

Базовые параметры Predator X45 полностью соответствуют требованиям современного гейминга: частота обновления до 240 Гц при времени отклика 0,01 мс. Сочетание частоты обновления с временем реакции пикселя актуально для самых динамичных игр, изображение в которых будет стабильным в любых сценах. Поддержка новинкой технологии синхронизации монитора и видеокарты AMD FreeSync Premium стабилизирует изображение, исключив помехи в виде «срыва кадров».

Пиковая яркость огромной OLED-матрицы Predator X45 составляет 1000 нит при контрастности 1,5M:1 и точности цветопередачи 99% цветового пространства DCI-P3, заводской калибровке Delta E<1

Монитор поддерживает фирменный комплекс VisionCare 2.0, созданный для снижения нагрузок на зрение пользователя. Комплекс объединяет четыре компонента. BlueLightShield Pro удаляет избыток синего свечения, ComfyView – блики с поверхности дисплея, Flickerless и Low-dimming – подавляют мерцание и яркость изображения в условиях слабого внешнего освещения.

Эргономичная стойка позволит оптимальным способом расположить монитор для комфорта пользователя. Монитор можно наклонять в диапазоне -5 до + 15 градусов, поворачивать влево-вправо до 15 градусов. Можно менять высоту стойки, выдвигая ее на дополнительную высоту до 110 мм. Разъем VESA 200x100 позволяет заменить комплектный элемент на другие совместимые стойки и крепления.

Для подключения Predator X45 к источникам сигнала можно применять все три распространенные интерфейсы. При подключении через Display Port 1.4 или USB Type-C максимально доступная частота обновления экрана будут 240 Гц, при использовании для этого любого из двух HDMI 2.1 – 100 Гц.

У новинки есть встроенный KVM. Данное устройство позволит пользователю быстро переключать монитор – с клавиатурой и мышью – между присоединенными к нему компьютерами и игровыми приставками.

К особенностям монитора следует отнести USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery 90W, а также расположение традиционных USB-разъемов с разных сторон корпуса.

У Predator Х45 есть две встроенные аудиоколонки 5 Вт, но можно подключать и внешнее аудио. Для этого доступны разъемы встроенного USB-хаба и аналоговый выход 3,5 мм.

Монитор Predator X45bmiiphuzx уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 189 990 руб.