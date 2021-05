HP представила новый игровой бренд и обновленное портфолио геймерских решений. Цены

HP представила новые модели игровых устройств, разработанные для современных геймеров. В портфолио новинок вошли: мощные ноутбуки OMEN 16 и OMEN 17, а также монитор OMEN 25i с широкими возможностями индивидуальной настройки. Компания также анонсировала свой новый бренд Victus by HP – линейку игровых ПК нового поколения для массового потребителя – и представила первую модель бренда.

Компьютерные игры остаются популярным методом развлечения и общения с друзьями. Согласно статистике, сегодня две трети пользователей проводят больше времени за просмотром видео и играми, чем до пандемии, при этом примерно 25% пользователей играет на 3-4 часа в неделю больше, и почти 20% – на 6-10 часов в неделю больше, чем раньше3. Учитывая эту тенденцию, портфолио новых игровых решений от HP ориентировано как на опытных геймеров, так и на начинающих игроков, чтобы они могли получить все возможности для новых свершений в своих любимых играх.

«Уделяя пристальное внимание игровым решениям, мы создаем инновационные технологии, которые призваны улучшить игровой процесс для всех – как для опытных пользователей OMEN, так и для новичков в этой растущей индустрии развлечений, – отмечает Джуди Джонсон (Judy Johnson), директор по играм и киберспорту в HP Inc. – Представляя наш новый бренд Victus by HP, мы предлагаем отличную стартовую точку для всех, кто хочет присоединиться к игровой индустрии».

Опытные геймеры всегда ждут появления новых технологий в области аппаратного и программного обеспечения, которые позволят им запускать современные игры на высшем уровне, чтобы полностью погрузиться в процесс. Новые модели в экосистеме OMEN by HP призваны предоставить пользователям дополнительные возможности и превзойти все ожидания – позволяя им оставаться на связи с единомышленниками, запускать требовательные игры и предвкушать появление новых релизов.

Среди ключевых особенностей новой модели OMEN 16 производительность: геймерам предлагается оценить потрясающую графику, которая делает современные игры еще более реалистичными за счет использования графических адаптеров вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3070 для ноутбуков с 8 ГБ памяти или графики AMD RDNA 2. Обработка контента осуществляется с помощью новейших мобильных процессоров вплоть до Intel Core i7-11800H4 или 8-ядерного AMD Ryzen 9 5900HX5. Пользователи смогут быстро переключаться между несколькими приложениями благодаря поддержке до 32 ГБ памяти DDR4, работающей на частоте 3200 МГц, а также получат сверхскоростной доступ к необходимым файлам за счет поддержки до четырех PCIe SSD6 накопителей 4-го поколения емкостью 1ТБ или до двух PCIe SSD накопителей емкостью 1 ТБ с возможностью конфигурации Raid 06.

Мощная система охлаждения: HP продолжает совершенствовать конструкцию своих ноутбуков и оснащает их вентиляторами с удвоенным количеством лопастей, которые в 2,5 раза тоньше, чем в OMEN 157 – таким образом, воздушный поток увеличивается до необходимого уровня. Теперь игроки смогут дольше наслаждаться играми без необходимости подзарядки благодаря увеличению емкости аккумулятора с 52,5 до 83 Втч, что обеспечивает до 9 часов автономной работы.

На сегодняшний день OMEN 17 представляет собой наиболее продвинутую модель, предлагая качество игрового процесса на уровне настольных ПК: конфигурация модели позволяет запускать последние версии самых ресурсоемких игр благодаря графике вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU с 16 ГБ памяти и максимальным энергопотреблением видеокарты (TGP) до 165 Вт, а также производительному процессору вплоть до Intel Core i9-11900H4. Ноутбук позволяет одновременно запускать игры, работать с браузером или другими приложениями и моментально переключаться между ними благодаря поддержке до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 на частоте 3200 МГц. Кроме того, модель дает возможность ускорить игровой процесс за счет поддержки до четырех PCIe SSD6 накопителей 4-го поколения емкостью 1ТБ или до двух PCIe SSD накопителей емкостью 1 ТБ с возможностью конфигурации Raid 06.

Эффективный теплоотвод: еще более комфортный игровой опыт за счет добавления в вентилятор 24 лопастей10, которые на 17% тоньше, чем у модели предыдущего поколения. В новинке на 14% расширено вентиляционное отверстие, что способствует снижению температуры на поверхности клавиатуры на 5°C 12 по сравнению с предыдущим поколением, обеспечивая геймерам дополнительный комфорт в процессе игры.

Среди других особенностей ноутбуков OMEN 16 и OMEN 17 дисплей с эффектом погружения: динамичный игровой процесс великолепно воспроизводится на IPS-панели с разрешением вплоть до QHD13, частотой 165 Гц, временем отклика 3 мс и стопроцентной поддержкой цветового пространства sRGB. Теперь точная цветопередача на ноутбуках OMEN by HP сопровождается минимальным излучением синего света благодаря сертификации Eyesafe от TÜVRheinlan – это поможет защитить зрение во время длительных игровых сессий. Яркие визуальные эффекты теперь доступны и на клавиатуре, которая оснащена RGB-подсветкой для каждой клавиши. Совершенствование теплового режима: эффективное охлаждение стало еще проще благодаря технологии OMEN Tempest Cooling с функцией Dynamic Power.

Удобные возможности для апгрейда: новые ноутбуки предусматривают возможность легкой и быстрой модернизации благодаря единой крышке доступа к SSD-накопителю и дополнительной памяти, которая фиксируется на шурупах с крестообразными шлицами на дне корпуса, что упрощает процесс апгрейда. Адаптер Wi-Fi 6E16 и встроенный универсальный порт Thunderbolt 417 обеспечивает удобное подключение внешних устройств, что актуально для онлайн-игр. А опциональная память Intel Optane H20 с твердотельным накопителем предлагает геймерам персонализированный пользовательский опыт с новым уровнем производительности и еще большей емкостью накопителя.

OMEN 17 – первая модель в линейке OMEN by HP, получившая опциональную оптико-механическую клавиатуру. Она обеспечивает точные тактильные ощущения, при этом ход клавиш составляет всего 1,7 мм, а время отклика – 0,2 мс, что сопоставимо со временем отклика в традиционных клавиатурах и дает преимущества в схватках с противником.

Каждый геймер может поделиться своей историей того, как он увлекся компьютерными играми. Бренд Victus by HP создавался с целью познакомить начинающих игроков с доступным, но усовершенствованным игровым процессом, в основе которого лежит ДНК всей продукции OMEN by HP. Victus by HP призван обеспечить пользователям удовольствие от игры, независимо от их опыта или жанровых предпочтений.

Первой моделью в линейке Victus by HP стал ноутбук Victus by HP 16, отличающийся характерным дизайном, который представлен в трех различных цветах: серебристом (mica silver), голубом (performance blue) и пастельно-белом (ceramic white). Комплектация включает стандартную клавиатуру с подсветкой и яркий дизайн клавиш с тем же фирменным шрифтом, что и в линейке OMEN by HP.

Высокая мощность и компактность: 16-дюймовый дисплей с разрешением вплоть до QHD и частотой до 165 Гц, прошедший сертификацию Eyesafe по оценке уровня вредного синего излучения, отлично дополняет изящный корпус, который по своим габаритам скорее напоминает 15-дюймовую модель и отличается практичностью и мобильностью для повседневного использования. Динамичность игровых сцен достигается благодаря производительной графике вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop с 6 ГБ памяти или AMD Radeon RX 5500M. Высокая скорость отклика обеспечивается за счет мощного мобильного процессора – вплоть до Intel Core i7-11800H4 или 8-ядерного AMD Ryzen 7 5800H5, а также благодаря поддержке до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 на частоте 3200 МГц.

Эффективная система охлаждения: широкие вентиляционные отверстия на задней поверхности корпуса обеспечивают эффективный теплоотвод воздуха по пяти направлениям, конструкции с четырьмя тепловыми трубками помогают охлаждать устройство в горячих игровых схватках. Благодаря твердотельному PCIe накопителю 4-поколения емкостью до 1ТБ4 или двум твердотельным накопителям с поддержкой конфигурации RAID 06, а также опциональной памяти Intel Optane18 устройство предлагает высокую скорость не только в играх, но и при запуске других приложений.

OMEN 25i Gaming Monitor стал первым игровым монитором в линейке, оснащенным технологией HP Eye Ease с сертификацией Eyesafe, которая снижает нагрузку на зрение во время игровых сессий. Это аппаратное решение с низким уровнем синего излучения встроено прямо в дисплей. Теперь пользователям не придется настраивать параметры или переживать о точности цветопередачи из-за сокращения волн синего спектра на 30% по сравнению со стандартным ЖК-дисплеем. Более того, при создании этого монитора использовался целый ряд инновационных решений.

Потрясающая картинка: четкое изображение на экране достигается благодаря частоте обновления 165 Гц и времени отклика 1 мс в режиме overdrive, а совместимость с технологиями AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC20 обеспечивает низкую задержку с широким диапазоном адаптивной частоты обновления30 без каких-либо искажений, независимо от используемой графики. Наслаждайтесь еще более реалистичным, ярким и красочным изображением благодаря IPS в матрице с поддержкой стандарта VESA DisplayHDR 400, 90-процентным воспроизведением цветового пространства DCI-P3, яркостью 400 нит и 8-битным цветом.

Программное обеспечение нового поколения: в новом мониторе впервые в мире реализован режим Game Remastered Mode, позволяющий окунуться в детские воспоминания и запускать старые игры из школьных времен или подключать к монитору игровую приставку через HDMI. При этом пользователям предлагается первое интегрированное решение, в котором применяются фильтры и улучшения к играм с более низким разрешением, чтобы можно было в полной мере насладиться старой классикой.

HP обладает самым экологичным в мире портфолио персональных компьютеров. Ноутбуки OMEN by HP разработаны с соблюдением принципов устойчивого развития, прошли сертификацию Energy Star20 и регистрацию EPEAT Silver registered. В обеих моделях-новинках для производства клавиатуры используется переработанный алюминий, а для изготовления клавиш и корпусов динамиков – переработанный и океанический пластик. Внешняя упаковка и волокнистые смягчающие прокладки полностью изготовлены из экологичных материалов и пригодны для переработки. Модель Victus by HP 16 также создавалась с учетом экологических требований. Для изготовления динамиков и нижней части корпуса используется переработанный океанический пластик, а внешняя упаковка и волокнистые смягчающие прокладки полностью выполнены из экологически чистых материалов и пригодны для вторичной переработки.

Дополнительную информацию об экосистеме игровых ПК, дисплеев и аксессуаров OMEN можно получить на сайте: omen.com

OMEN 16 поступит в продажу в России в июле 2021 года по цене от 99 990 рублей. OMEN 17 поступит в продажу в России в июле 2021 года по цене от 119 990 рублей. Victus by HP 16 поступит в продажу в июле 2021 года по цене от 70 990 рублей. Игровой монитор OMEN 25i поступит в продажу в августе 2021.