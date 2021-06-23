HP представляет новые мониторы для работы, обучения и развлечений

HP представляет новые мониторы коммерческого и потребительского класса для подобных режимов работы и учебы.

«Привычный нам формат работы, обучения и развлечений навсегда изменился. Мониторы становятся неизменными спутниками для тех, кто много работает или постоянно учится в гибридном режиме, – говорит Джоанн Бугос (Joanne Bugos), руководитель глобального подразделения мониторов, HP Inc. – Независимо от того: ищете ли вы устройство для совместной работы или хотите повысить свою продуктивность, портфолио продуктов HP позволит вам подобрать идеальное решение для жизни».

С учетом того, что более 70% людей оценивают качество звука и изображения собеседника во время видеоконференций, неудивительно, что 50% пользователей хотят, чтобы их образ на экране максимально соответствовал действительности.

Монитор для конференц-связи HP E24mv G4 FHD – это первая в мире модель, сертифицированная для работы в Zoom. Пользователи могут рассчитывать на превосходное качество связи благодаря технологиям, специально разработанным для комфортной работы в Zoom.

«Мы рады представить первый монитор для персональных рабочих мест, сертифицированный для совместной работы в Zoom, – говорит Эрик Ю (Eric Yu), руководитель отдела партнерских отношений с производителями оборудования, Zoom. – Это первая сертификация такого рода и мы уверены, что с мониторами для конференц-связи в Zoom люди смогут добиваться большего».

Монитор E24mv идеально подходит для работы дома и в офисе. 5-мегапиксельная камера и возможность её наклона обеспечивают высокое качество изображения и точную фокусировку на лице спикера, а оптимизированный сенсор изображения улавливает больше цвета и света, что делает ее самой совершенной веб-камерой в мире, которыми оснащаются мониторы для конференц-связи. Встроенные динамики и двойные микрофоны обеспечивают насыщенный, реалистичный звук, поэтому пользователи не пропустят ни слова. Созданная для уменьшения вредного синего излучения технология HP Eye Ease гарантирует комфортную работу в течение всего рабочего дня.

33% учащихся используют для учебы Chromebook, и 37% учащихся хотели бы иметь в своем распоряжении внешний монитор. Поскольку и родители, и дети используют для работы и учебы не только Chromebook, но и другие устройства, возникает необходимость в мониторе, который мог бы легко работать в любых условиях.

Модель HP M27fd USB-C Monitor является первым монитором в линейке HP, который прошел сертификацию Works With Chromebook и подключается к Chromebook прямо из коробки, без каких-либо дополнительных настроек. Сертификат Works With Chromebook означает, что продукт был протестирован Google на соответствие определенным требованиям к подключению, питанию и взаимодействию с пользователями, благодаря чему монитор можно легко и быстро сопрягать с другими устройствами.

Созданный для работы в Chrome OS и обеспечивающий полную функциональность пакета приложений от Google, этот монитор также может подключаться к любому ноутбуку с интерфейсом USB-C, в том числе для его питания. Кроме того, этот монитор поддерживает режим HP Eye Ease с сертифицированной технологией Eyesafe, которая уменьшает воздействие вредного синего излучения, не влияя на отображаемые цвета. Монитор изготовлен из переработанных материалов и океанического пластика и использует полностью экологичную упаковку. В сочетании с другими сертифицированными аксессуарами Works With Chromebook, такими как беспроводная мышь HP Wireless Mouse 220, монитор M27fd USB-C обеспечивает быстрое подключение и удобную работу с Chromebook.

Мониторы HP E24mv G4 FHD поступят в продажу в сентябре 2021 года. Стоимость будет объявлена позднее. Мониторы HP M27fd USB-C поступят в продажу в сентябре 2021 года. Стоимость будет объявлена позднее.