HP расширила портфолио премиальных ноутбуков Spectre и ENVY. Цены

HP Inc. представила новый ноутбук HP Spectre x360 14, объединяющий параметры экрана 15-дюймового устройства и мобильность 13,5-дюймового форм-фактора для максимального удобства при работе в сети, чтении, редактировании или просмотре контента. Компания также анонсирует расширение своих линеек Spectre и ENVY, которые теперь включают новые модели на базе процессоров Intel Core 11 поколения, обеспечивающих повышенную производительность и автономность для комфортной работы в домашних условиях.

Компьютер сегодня стал неотъемлемой частью нашей жизни, ведь пользователи вынуждены работать, учиться и даже посещать врача, не выходя из дома. При этом под одной крышей, как правило, находятся несколько членов семьи или сожителей, каждый из которых также учится или работает. Как следствие, современные устройства – как личные, так и корпоративные – должны адаптироваться к подобной ситуации. Менее трети пользователей имеют дома собственный кабинет, где можно было бы закрыться ото всех, поэтому в 2020 году офисами становятся гостиные, спальни и кухни. HP создает умные устройства такие, как новый HP Spectre x360 14, наделяя их интеллектуальным функционалом, например, управлением производительностью или аудиовозможностями на базе искусственного интеллекта, чтобы предвосхищать новые потребности пользователя.

«Мобильные вычисления имеют сегодня особое значение, поскольку современные потребители нуждаются в устройствах, которые соответствуют различным сценариям работы и обстановке вокруг пользователя, – сказал Кевин Фрост (Kevin Frost), глобальный руководитель и генеральный директор подразделения Consumer Personal Systems, HP Inc. – Компания HP всегда ориентируется на потребности своих клиентов и предлагает самую продвинутую на сегодняшний день модель Spectre, которая помогает пользователям плавно адаптироваться к новым условиям и предугадывает их будущие потребности. Среди интеллектуальных функций устройства: аудиосистема с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта AI Noise Removal для более продуктивного общения в Zoom и решение автоматической настройки устройства Smart Sense для повышения производительности».

Эффектный корпус с фирменный огранкой и двумя фасками, полученный благодаря высокоточной обработке алюминия на станках с ЧПУ (числовым программным управлением), по-прежнему является отличительной чертой портфолио Spectre. Новинка представлена в нескольких цветовых решениях: черном с медно-красной отделкой (Nightfall Black with Copper Luxe), синем с бледно-латунной отделкой (Poseidon Blue with Pale Brass) и серебристом (Natural Silver).

Spectre x360 – первое устройство с соотношением сторон экрана 3:2, модель обеспечивает на 20% больше видимого пространства дисплея по сравнению с моделями с соотношением 16:9. Благодаря этому новинка идеально подходит для работы в сети, чтения, редактирования или просмотра контента, а также обеспечивает повышенную продуктивность работы. Подписывать документы, делать заметки или рисовать на новом устройстве так же удобно, как на листе бумаги формата А4.

Соотношение площади экрана к размеру устройства (STBR) – 90,33%, а также стопроцентный коэффициент точности цвета Delta E ≦ 2 обеспечивают детальную и реалистичную цветопередачу.

Опциональный OLED-дисплей с контрастностью 1 000 000:1 и 100% цветовым охватом DCI-P3 обеспечивает яркость и насыщенность изображения. Чтобы снизить вредное воздействие синего света экрана, цветовой спектр новой OLED-панели смещен, что позволяет уменьшить излучение и при этом сохранить живые и естественные цвета на экране Spectre x360 14, который прошел сертификацию TUV и Eyesafe.

Новинка стала первым устройством в портфолио Spectre с универсальной клавиатурой, которая оснащена кнопками управления «шторкой» веб-камеры, вызова HP Command Center, отключения микрофона и сканером отпечатков пальцев.

Обладая сертификатами Energy Star и EPEAT Gold, новый Spectre x360 14 является дополнением в экологичном портфолио ПК от HP, которое насчитывает более 100 продуктов с сертификатом Gold EPEAT в более чем 19 странах (больше, чем у любой другой компании в ИТ-отрасли). Инновационное использование органических возобновляемых материалов в клавиатуре ножничного типа позволило сократить выбросы CO2 на величину, эквивалентную сжиганию почти 600 кг угля, в течение всего срока службы устройства. Кроме того, в упаковке устройства вместо пенопласта используется биоразлагаемый и рециклинговый пульперкартон.

Ноутбук Spectre x360 14 создан в сотрудничестве с Intel, прошел все необходимые тестирования и настройки и соответствует всем требованиям платформы Intel Evo. Устройство соответствует аппаратным спецификациям Intel и целевым показателям по скорости реагирования, мгновенному выходу из спящего режима, времени автономной работы и быстрой зарядки. Spectre x360 14 оснащен новейшим процессором Intel Core 11 поколения, который обеспечивает производительность выше на 34% и прирост производительности на 79% с интегрированной дискретной графикой Intel Iris Xe по сравнению с моделью Spectre x360 13 прошлого года.

Это устройство удобно использовать дома и брать с собой благодаря поддержке до 17 часов автономной работы. Ноутбук Spectre x360 14 обеспечивает скорость беспроводного соединения в 3 раза выше с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, что гарантирует надежное подключение при удаленной работе. Устройство также поддерживает Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных, что позволяет отправлять и получать тяжелые файлы, например, видео, фотографии и фильмы, за считанные секунды. Данные легко переносить между устройствами и операционными системами с помощью функции HP Quick Drop. Благодаря поддержке HP MPP 2.0 Tilt Pen и магнитному креплению модель Spectre x360 14 идеально подходит для выполнения творческих задач и соответствует требованиям Adobe Fresco. В базовую комплектацию входит бесплатная 30-дневная подписка на приложения Adobe Creative Cloud, Premiere Rush, Premiere Pro, Creative Cloud Photography Plan и Acrobat Standard.

Модель Spectre x360 14 предлагает множество интеллектуальных функций и возможностей, реализованных на уровне программного обеспечения и специально разработанных для того, чтобы ноутбук мог адаптироваться к пользователю в зависимости от его действий и используемых программ.

Ключевые характеристики ноутбука Spectre x360 14. Интеллектуальное управление питанием и настройками энергосбережения для оптимизации продуктивности работы за счет умных функций и технологии Intel Dynamic Tuning, которая позволяет избежать перегрева или разряда аккумулятора, когда ноутбук находится в сумке. Также функция обеспечивает быстрый доступ к горячим клавишам на универсальной клавиатуре для запуска HP Command Center и удобного перехода в режим Power Saver. Решение Adaptive Battery Optimizer помогает защитить аккумулятор и продлить срок его службы.

Focus Mode для режима многозадачности и повышения продуктивности затемняет окна приложений, находящихся в фоновом режиме, сохраняя при этом высокую яркость используемых программ. Это помогает увеличить время автономной работы за счет затемнения отдельных частей экрана, которые не задействованы в данный момент, а также повышает уровень конфиденциальности при работе с устройством.

Функция AI Noise Removal с использованием технологии Intel GNA 2.0 для интеллектуального адаптивного шумоподавления позволяет автоматически приглушать любые фоновые звуки в приложениях для коммуникации: Microsoft Teams и Zoom, а также шум в аудиовыходах и входах, например, при подключении динамиков, наушников или микрофона.

Режим Smart Sense в командном центре HP Command Center оптимизирует и адаптирует настройки системы с точки зрения производительности, акустики и температуры в зависимости от используемого приложения и положения ноутбука.

Функция Auto Color, новейшая настройка в приложении HP Display Control, автоматически переключает дисплей под контент в оптимальное цветовое пространство для комфортного восприятия. Устройство переключается с цветового пространства DCI-P3 при просмотре фильмов на sRGB для серфинга в сети и на Adobe RGB во время работы с мультимедийным контентом.

Компания HP этой осенью также представляет новые модели ноутбуков портфолио Spectre и ENVY с процессорами Intel Core 11 поколения и графикой Intel Iris Xe, сертифицированные в рамках программы Intel Evo – для тех пользователей, которым нужны максимально мобильные и производительные устройства.

Среди представленных новинок. HP Spectre x360 13: Мощный мобильный ноутбук-трансформер на базе процессора Intel Core 11 поколения и графики Intel Iris Xe. Новинка обеспечивает прирост производительности процессора на 35% по сравнению с моделями предыдущего поколения, что позволяет справляться с такими ресурсоемкими задачами, как редактирование фото или создание 3D-моделей, при этом время автономной работы составляет до 16,5 часов.

HP ENVY x360 13: Ноутбук-трансформер впервые доступен с процессорами Intel Core 11 поколения и графикой Intel Iris Xe. Новинка обладает адаптивным мобильным дизайном и идеально подходит для воплощения любых творческих идей пользователей, работающих дома. Устройство поддерживает технологию HP MPP 2.0 Tilt Pen и автономность до 12,75 часов19, а также функции конфиденциальности, такие как: «шторка» веб-камеры, сканер отпечатков пальцев, отключение микрофона и кнопка включения HP Sure View, встроенная в многофункциональную клавиатуру.

HP ENVY 13: Мощное устройство на базе процессоров Intel Core 11 поколения и графики Intel Iris Xe с соотношением экрана к общей площади 88% разработан для творческих пользователей и обеспечивает до 13 часов автономной работы. Ноутбук поддерживает разрешение экрана до 4К UHD, интерфейс Thunderbolt 4 формата 5K, подключение Wi-Fi 6, что обеспечивает сверхбыструю передачу данных.

Кроме того, линейка Spectre пополнилась моделью HP Spectre x360 13 с поддержкой 5G, которая обеспечивает скорость загрузки в 4 раза выше и в 2,8 раз более широкое покрытие благодаря технологии HP Dynamic Range.

HP Spectre x360 14 будет доступен в России в декабре 2020 по цене от 119 990 руб. HP Spectre x360 13 будет доступен в России в ноябре 2020 по цене от 99 990 руб. HP Spectre x360 13 с поддержкой 5G – о доступности в России и стоимости будет сообщено дополнительно. HP ENVY x360 13 будет доступен в России в феврале 2021, стоимость будет объявлена дополнительно.HP ENVY 13 будет доступен в России в декабре 2020 по цене от 99 990 руб.