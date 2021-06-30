В России стартовали продажи монитора Acer Nitro VG272S. Цена

Acer представила в России новый монитор Nitro VG272S. Новинка унаследовала стильный и запоминающийся дизайн линейки Nitro и отвечает всем современным требованиям к игровым мониторам. Максимальная частота обновления экрана составляет 165 Гц при времени отклика всего 0,5 мс. Помимо этого, монитор имеет поддержку технологии AMD FreeSync Premium и получил сертификат VESA Display HDR 400, что гарантирует точную цветопередачу и высокую плавность изображения.

Максимальная частота обновления экрана Nitro VG272S составляет 165 Гц, а минимальное время отклика всего 0,5 мс, что гарантирует молниеносную реакцию монитора на каждое действие игрока. А вместе с поддержкой технологии AMD FreeSync Premium это позволяет добиться плавного и четкого изображения без разрывов и искажений даже в самых динамичных сценах и при быстрой смене ракурса. В свою очередь, выбранное разрешение 1920 х 1080 (FullHD) снижает нагрузку на систему и позволяет насладиться максимальным качеством графики в играх при умеренной нагрузке на видеокарту.

Nitro VG272S оборудован качественной IPS матрицей с покрытием 99% цветового пространства sRGB, что обеспечивает точную цветопередачу без искажений и позволяет использовать монитор не только для игр, но и для мультимедиа и работы. Максимальная яркость составляет 400 нит. Такого показателя достаточно для комфортной работы даже при ярком внешнем освещении. В свою очередь, наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 гарантирует высокую контрастность изображения и глубину черного цвета, что особо актуально в темных игровых сценах.

Монитор VG272S унаследовал узнаваемый стильный дизайн линейки Nitro. Строгие и лаконичные формы, а также черно-красная цветовая гамма позволяют новинке гармонично вписаться в любой интерьер. Экран имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию и возможность настенного крепления, что облегчает создание мультимониторной системы. Трехлучевая компактная подставка обладает отличной эргономикой и возможностью регулировки угла наклона. А настройка изображения и других параметров осуществляется с помощью кнопок на задней стороне монитора. Для подключения источников сигнала предусмотрено два разъема HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2. А наличие встроенных стереодинамиков (2 х 2 Вт) позволяет отказаться от внешней акустической системы и сэкономить место на столе.

Nitro VG272S имеет поддержку технологий Blue Light Shield, которая уменьшает излучение синего спектра света, и Flicker-less, которая предотвращает мерцание изображения. В свою очередь, технология Low Dimming поддерживает на 15% более низкий уровень яркости для соответствия внешнему освещению, а покрытие экрана ComfyView предотвращает появление бликов. Вместе они снижают нагрузку на зрение и позволяют проводить длительные игровые сессии без вреда для здоровья и глаз.

Для более удобной настройки монитора имеется утилита Acer Display Widget.

Монитор Nitro VG272S уже доступен в российских магазинах по рекомендованной розничной цене 26 490 руб.