Acer отчиталась о рекордной за последние 2,5 года квартальной выручке

Корпорация Acer опубликовала информацию о консолидированной выручке за июнь 2020 г., которая составила 25,67 млрд тайваньских долларов, что на 27,2% выше майского результата и на 4,9% — показателя прошлого года. По предварительным подсчетам, за II квартал консолидированная выручка компании достигла 65,60 млрд тайваньских долларов, став для Acer максимальной за последние 10 кварталов. Это на 34,3% выше показателя предыдущего квартала и на 19% — прошлогоднего. Всего за период с начала года по июнь консолидированная выручка компании составила 114,46 млрд тайваньских долларов, обогнав результат 2019 года на 4,2%.

Наибольший рост выручки показали Американский регион и регион EMEA, в которых этот показатель вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 35,6% и 60%, соответственно. Среди основных факторов, повлиявших на такой рост — увеличение популярности устройств для удаленной работы и дистанционного обучения, а также тесная работа компании со своими партнерами на всех этапах цепочки поставок.

Во втором квартале 2020 г. (по сравнению с первым) выручка от продаж ноутбуков Acer выросла на 48,4%, от мониторов — на 28,9%, а игровая линейка и продукты Chromebook показали рост в размере 70,9% и 74,8%, соответственно.

Многочисленные бизнес-инициативы Acer, среди которых Weblink International, Acer Cyber Security и Acer e-Enabling Service Business, также продолжают оказывать позитивное влияние на показатели компании.