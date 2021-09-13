Aopen представила в России геймерскую линейку мониторов HC5

Компания Aopen выводит на российский рынок сразу шесть игровых мониторов. Модели из линейки HC5 — это геймерские устройства с изогнутыми экранами, высоким разрешением и отличной производительностью. Мониторы оборудованы современной матрицей VA с широкими углами обзора, поддерживают частоту обновления до 240 Гц и фирменные технологии защиты зрения. Три из шести моделей уже доступны на российском рынке, оставшиеся три появятся в продаже в сентябре-октябре этого года. Основные преимущества:

Aopen HC5 — игровые мониторы с изогнутыми экранами и высокой производительностью.

Современное разрешение — новинки оборудованы 27- или 32-дюймовыми экранами с разрешением от 1920x1080 до 2560x1440.

Матрица VA обеспечивает широкие углы обзора и качественную цветопередачу.

Созданы для игр — частота обновления экрана до 240 Гц и время отклика в 1 мс.

Поддержка AMD FreeSync обеспечивает плавную смену кадров в любых условиях.

Удобная эргономичная стойка и встроенные динамики.

Поддержка фирменного виджета Aopen Display Widget для быстрой настройки изображения.

BlueLight Shield и другие технологии помогают защитить зрение игроков.

Aopen HC5

Мониторы Aopen HC5 предназначены для геймеров, поэтому главный акцент в них сделан на большие безрамочные экраны с технологией ZeroFrame. За счет курватуры 1500R экраны полностью охватывают поле зрения игрока, который может рассмотреть все важные детали без необходимости постоянно поворачивать голову. Также для большего удобства все модели оборудованы эргономичными стойками с возможностью наклонять экран, поворачивать его и изменять высоту над столом (последние две возможности доступны в моделях 27HC5URS, 27HC5RZ и 32HC5QRZ). Для подключения к системе в мониторах предусмотрены интерфейсы HDMI, DisplayPort и VGA (сочетание портов зависит от модели). Большинство моделей оборудовано встроенными 2-ваттными динамиками.

Управление настройками изображения в линейке HC5 осуществляется при помощи удобного виджета Aopen Display Widget. Также все мониторы поддерживают фирменные технологии для защиты зрения, включая BlueLight Shield™, Flicker-Less, Low-dimming и антибликовое покрытие экрана ComfyView.

Мониторы HC5 получили современную матрицу VA, которая обеспечивает широкие углы обзора в 178 градусов по вертикали и горизонтали, а также качественную цветопередачу с 72-процентным охватом гаммы NTSC. Экраны всех моделей поддерживают соотношение сторон 16:9 и современное разрешение 1920x1080 либо 2560x1440. Это обеспечивает отличную детализацию и высокое качество изображения. При этом модель 27HC5UR также поддерживает технологию HDR10 для обеспечения более широкого динамического диапазона.

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Мониторы Aopen HC5 создавались с прицелом на высокую производительность. Новинки получили высокую частоту обновления (от 75 до 240 Гц) и минимальное время отклика в 1 мс, чтобы избежать шлейфов за движущимися объектами и размытия картинки. Также все мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync, которая позволяет синхронизировать частоту обновления видеокарты и монитора, чтобы добиться максимально плавной смены кадров в играх и при просмотре фильмов.

Цена и доступность

Мониторы Aopen 27HC5RXBMIIPX, 27HC5URSBMIIPHX и 27HC5URPBMIIPX уже появились в продаже в России. 32HC5QRZBMIIPHX выйдет на рынок в сентябре 2021 г., а модели 27HC5URBMIIPX и 27HC5RBMIIX — в октябре 2021 г.. Ориентировочная розничная цена на новинки составит:

27HC5RXBMIIPX — 25 490 руб.;

27HC5URSBMIIPHX — 26 990 руб.;

27HC5URPBMIIPX — 24 990 руб. (доступна только в сети магазинов М.видео);

32HC5QRZBMIIPHX — 29 990 руб.;

27HC5URBMIIPX — от 23 990 руб.;

27HC5RBMIIX — 18 490 руб.