Acer представила в России новый портативный проектор AOpen AH15. Цена. Фото

Acer объявила о начале продаж нового портативного проектора из линейки AOpen на российском рынке. Acer AOpen AH15 — компактное устройство, которое легко можно взять с собой на вечеринку или в гости. Благодаря наличию встроенного аккумулятора проектор способен проработать до двух часов без подзарядки. Также новинку можно использовать в качестве беспроводной Bluetooth-колонки, чтобы просматривать фильмы или слушать музыку через пятиваттные стереодинамики. В российских магазинах модель AH15 уже доступна для приобретения.

Проекторы из линейки AOpen отличаются миниатюрными размерами и стильным внешним видом. Бронзовые акценты на темном корпусе подчеркивают современный дизайн модели AH15 и превращают ее из обычного гаджета в аксессуар или элемент декора. Новинка весит 750 грамм, что позволяет без проблем брать ее с собой в гости или переносить из комнаты в комнату.

Несмотря на компактные габариты, проектор AH15 оборудован полным набором интерфейсов для подключения к источникам звука и изображения. На корпусе проектора размещены порты USB Type-C и Type A, HDMI и даже картридер для карт памяти формата MicroSD и SDHC. Помимо этого, новинка поддерживает беспроводное подключение и способна работать со смартфонами и планшетами даже без дополнительного программного обеспечения или драйверов. Также Acer AOpen AH15 можно использовать в качестве беспроводной Bluetooth-колонки, а встроенные пятиваттные стереодинамики обеспечивают высокое качество звука при просмотре фильмов или прослушивании любимой музыки.

Acer AOpen AH15 поддерживает проекцию в разрешении 720p (1280x720 пикселей), при этом максимальное разрешение видеофайлов — до 1080p (1920х1080 пикселей). Это обеспечивает высокую детализацию картинки и помогает почувствовать себя внутри мини-кинозала. Усиливает эффект присутствия качественная цветопередача с 85-процентным охватом цветового пространства NTSC. А уровень контрастности в 10000:1 и яркость в 150 ANSI-люмен гарантируют, что картинка не будет выцветать и терять мелкие детали при дневном просмотре или в помещениях с ярким искусственным освещением.

Проектор Acer AOpen AH15

Проектор готов к работе сразу после включения, а выключается мгновенно. Функция автоматической коррекции изображения и способность проецировать картинку на расстоянии от 70 см до 3 м от выбранной в качестве экрана поверхности позволяют без проблем установить его практически в любом помещении.

Емкости встроенной батареи проектора хватает на два часа непрерывного воспроизведения видео или аудио, а управлять им можно при помощи комплектного пульта ДУ либо панели управления в верхней части корпуса. Работает AH15 практически бесшумно — максимальный уровень шума не превышает 30 дБ, что особенно полезно, например, во время просмотра фотографий. Еще одной приятной особенностью новинки является срок службы лампы — при использовании в ECO-режиме она способна проработать до 30 тыс. часов.

Новый проектор Acer AOpen AH15 появится в продаже на российском рынке в середине февраля 2021 г. по рекомендованной розничной цене 44990 руб.