Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Q

Acer представила в России новый портативный монитор Aopen 16PM3Qbmiuux. Новинка оборудована 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 (FullHD), поддерживает FreeSync и технологии защиты зрения, а также отличается ультракомпактными размерами, что позволит пользоваться устройством не только дома, но и в дороге или путешествиях.

Благодаря стильному и сдержанному дизайну Aopen 16PM3Q легко впишется в любой интерьер, а компактные размеры и небольшой вес позволят не ограничиваться только домашним использованием и при необходимости брать монитор с собой в командировки или путешествия. Этому способствует и функциональный комплектный чехол, который одновременно служит и подставкой, делая использование максимально комфортным в любой ситуации. Для подключения к источнику сигнала предусмотрено два USB-C порта, mini HDMI и выход на наушники. Монитор может быть подключен как через USB C + mini HDMI, так и при помощи одного только USB-С кабеля. Последний способ избавит от большого количества проводов и отлично подойдет для использования в паре со смартфоном или планшетом. Также новинка оборудована двумя встроенными 1-ваттными динамиками.

Aopen 16PM3Q оборудован 15,6-дюймовым IPS экраном с разрешением 1920х1080 (FullHD). Это обеспечивает высокую плотность пикселей и, как следствие, отличную детализацию изображения на экране. Помимо этого, матрица отличается широкими углами обзора (170 градусов), высокой яркостью (250 нит) и уровнем контрастности (800:1).

Цветовой охват дисплея соответствует цветовому пространству NTSC на 45%. Вместе с поддержкой HDR10 это обеспечивает яркие и насыщенные цвета без искажений.

Ультракомпактный монитор Acer Aopen 16PM3Q

Частота обновления экрана составляет 60 Гц. Имеется и поддержка FreeSync. Это гарантирует плавную смену кадров и исключает разрывы и артефакты в динамичных сценах. Благодаря этому монитор можно использовать не только для работы и мультимедиа, но и для игр.

Для максимально комфортного и безопасного для глаз использования новинка поддерживает основные технологии защиты зрения. Среди них BlueLightShield и Flicker less. Они призваны бороться с вредным излучением синего спектра света и мерцанием подсветки, которое и является основной причиной усталости глаз.

Aopen 16PM3Q появится в России в середине августа 2021 г. по рекомендованной розничной цене от 19490 руб.