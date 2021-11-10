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Aopen представит на российском рынке игровой монитор 27HC5UR

Компания Aopen представит на российском рынке игровой монитор Aopen 27HC5UR (полное наименование модели: 27HC5URbmiipx). Новая модель получит 27-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1440 (QHD). Частота обновления составит 75 Гц, а время отклика всего 1 мс (TVR). Дополняет картину поддержка технологии FreeSync от AMD и комплекса технологий защиты зрения.

Aopen 27HC5UR унаследовал узнаваемый дизайн игровой линейки HC5 с лаконичным и строгим внешним, что позволит ему легко вписаться в любой современный интерьер. Экран с радиусом кривизны 1500R имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, что позволяет легко собрать систему из нескольких мониторов. Компактная прямоугольная подставка занимает минимум места на рабочем столе и поддерживает изменение угла наклона от 5° до 20°. Имеется и VESA крепление, что позволяет поместить монитор на стене или кронштейне.

Помимо привычных кнопок управления, новинка поддерживает фирменную утилиту Aopen Display Widget. Она является удобной альтернативой кнопкам и предоставляет полный функционал по настройке и персонализации монитора.

Для подключения к источникам сигнала присутствует два порта HDMI 1.4 и один DisplayPort 1.2. Имеется и выход на наушники.

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Aopen 27HC5UR

27-дюймовый VA-дисплей Aopen 27HC5UR имеет разрешение 2560х1440 (QHD), широкие углы обзора и яркость 250 нит. Дополняет картину поддержка технологии ComfyView, которая устраняет блики на экране. Это позволяет размещать монитор практически в любом месте, не боясь попадания света от внешних источников на экран. Цветовой охват новинки соответствует цветовому пространству NTSC на 72%.

Максимальная частота обновления составляет 75 Гц, а время отклика всего 1 мс. Это обеспечивает плавное изображение без шлейфов и мгновенную реакцию монитора на любое действие игрока. А поддержка технологии FreeSync позволяет избавиться от разрывов кадра и артефактов в динамичных сценах или при резкой смене ракурса.

Защита зрения пользователей реализована технологиями Flicker less (устраняет мерцание подсветки), BlueLightShield (фильтрует свечение синего спектра света) и Low dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения). Вместе они обеспечивают комфортный и безопасный для глаз игровой процесс, позволяя находиться перед экраном большее время без вреда для здоровья.

Aopen 27HC5UR появится в продаже на российском рынке к Рождеству, а ее рекомендованная розничная цена начинается от 23 990 руб.

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