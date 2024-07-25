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Aopen выпустила широкоформатный монитор 32SA2QUA в ультратонком корпусе с дизайном Zero Frame

Бренд Aopen представил монитор 32SA2QUA оптимальный для комфортной работы над офисными задачами и подходящий для игр. Монитор построен на широкоформатной IPS-матрице с диагональю 31,5 дюйма. Новинка помещена в ультратонкий корпус безрамочного дизайна.

Основные характеристики новинок Aopen 32SA2QUA: диагональ 31,5 дюйма; ультратонкий корпус с безрамочным дизайном; разрешение WQHD 2560x1440 и матрица IPS; частота обновления 75 Гц; поддержка AMD FreeSync; яркость до 300 кд/м²; защита зрения BlueLight shield, Low Dimming, Comfyview; поддержка DisplayWidget; подставка с регулировкой по углу наклона -5/+15°; наличие разъема VESA (75х75).

Ультратонкий монитор Aopen 32SA2QUA построен на IPS-матрице диагональю 31,5 дюйма и разрешением 2560x1440 точек, частота обновления составляет 75 Гц, а время реакции пикселя – 1 мс. Сочетание параметров пикселей – малого размера (0,273 мм) и высокой плотности размещения (70 ppi) – делает новинку актуальным выбором для работы с документами, деловой графикой и т.д. IPS-матрица обеспечивает достаточную для делового применения цветопередачу.

Комфортной работе за новым монитором способствует высокая яркость (300 кд/м²) и прекрасные показатели контрастности (статическая контрастность – 1:1000, динамическая – 1:100М). В условиях реальной эксплуатации будут актуальны большие углы обзора: по вертикали и по горизонтали – по 178°. Для получения сигнала монитор получил наиболее распространенные интерфейсы: два HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.2. Для работы с аудио новинка снабжена встроенными стереоколонками, а также стандартным разъемом (jack, 3,5 мм) для подключения наушников и другой аппаратуры.

aopen_sa2.png

Новинка поддерживает стандарты AMD FreeSync, оптимизирующий взаимодействие с монитора с игровой видеокартой, и HDR 10, повышающий динамический диапазон, которые обеспечат получение качественного изображения в реальных условиях.

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Новинка отличается стильным ZeroFrame-дизайном и ультратонким корпусом (от 7.2 мм). Штатная нога-опора позволяет изменять угол наклона дисплея в диапазоне -5° до + 15°. Из особенностей Aopen 32SA2QUA следует отметить наличие встроенной аудиосистемы, выхода на наушники/гарнитуру, также обеспечивающего возможности подключения саундбаров и других опциональных решений. Также важно наличие разъема VESA (75х75), которое позволяет применять альтернативные стойки и крепления, позволяющие использовать новинку в составе мультимониторных решений, устанавливать на кронштейнах, размещать на стене, освобождая место на рабочем столе, и т.д.

Монитор Aopen 32SA2QUAbmiipx доступен в магазинах российских ритейлеров по цене от 24330 руб.

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