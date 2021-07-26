Huawei представила новые мониторы серии Mateview в России. Цены. Фото

Huawei представила на российском рынке два новых монитора: игровой монитор Huawei Mateview GT и флагманский Huawei Mateview, сочетающие передовые технологии, минималистичный дизайн и высокое качество изображения. Huawei Mateview обладает безрамочным экраном, поддерживает беспроводную проекцию и сенсорное управление. Игровой монитор Huawei Mateview GT имеет изогнутый дисплей с частотой обновления 165 Гц и инновационную встроенную звуковую панель.

Монитор Huawei Mateview оснащен IPS-панелью с диагональю 28,2 дюйма и разрешением 3840x2560 при соотношении сторон 3:2. Устройство способно воспроизводить 98% цветового пространства DCI-P3 и покрывает 100% пространства sRGB. Каждый монитор проходит калибровку, которая гарантирует точность воспроизведения цветов в пределах ΔE<1 в режиме sRGB и ΔE<2 в режиме DCI-P3. Широкий угол обзора в 178 градусов, яркость до 500 нит, контрастность 1200:1 и соответствие стандарту VESA DisplayHDR 400 гарантируют воспроизведение деталей на самых темных и светлых участках изображения. Режим защиты зрения подтвержден сертификатами Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland, обеспечивающими низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания.

Корпус Mateview выполнен из алюминиевого сплава и имеет толщину 9 мм. Благодаря тонким рамкам экран занимает 94% фронтальной поверхности устройства, что придает монитору элегантный внешний вид. Монитор получил интегрированную подставку с возможностью регулировки высоты на 110 мм и угла наклона в пределах от -5° до +22°, что позволяет настроить удобное положение на столе. В подставке расположены два микрофона со встроенными алгоритмами шумоподавления и два фронтальных динамика мощностью 5 Вт каждый, которые обеспечивают стереофоническое звучание без потери качества и искажений, вызванных отражением звука. Они способны улавливать человеческий голос на расстоянии до четырех метров, позволяя использовать монитор для групповых видеозвонков.

Управление монитором осуществляется через смарт-панель Huawei Smart Bar с удобным сенсорным интерфейсом, с помощью которой можно настраивать любые параметры, включая источник входного сигнала и громкость. Помимо традиционного подключения с помощью разъемов HDMI и Mini DisplayPort пользователям доступны различные варианты беспроводного подключения, включая беспроводную проекцию экрана смартфона, планшета или ноутбука. Для удобства работы к монитору можно подключить клавиатуру и мышь. На тыльной стороне монитора расположены два порта USB-A и два порта USB-C, которые позволяют заряжать смартфоны и ноутбуки мощностью до 65 Вт, а также аудиовыход 3,5 мм для подключения внешних колонок и микрофонов.

Huawei Mateview — профессиональный 4K+ Ultra-HD монитор

Huawei Mateview GT имеет изогнутый 34-дюймовый экран с соотношением сторон 21:9, разрешением 3440x1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Десятибитная цветовая палитра, включающая 1,07 миллиарда оттенков, позволяет монитору поддерживать цветовое пространство 90% DCI-P3. Все мониторы проходят тщательную калибровку, гарантирующую отклонение цветопередачи в пределах ΔE<2. Яркость до 350 нит, контрастность до 4000:1 и поддержка формата HDR 10 позволяют воспроизводить реалистичные оттенки. Радиус кривизны 1500R и высокая полезная площадь экрана 91% создают эффект полного погружения при просмотре фильмов и во время игр. Кроме того, монитор имеет сертификаты компании TÜV Rheinland, подтверждающие низкий уровень синего излучения и отсутствие мерцания.

Специально для игровых сценариев Huawei Mateview GT получил функцию управления темным полем, которая позволяет регулировать яркость экрана при отображении темных и светлых сцен, чтобы игроки могли быстрее обнаруживать противников. Кроме того, специально для FPS-игр монитор имеет функцию отображения прицела, которая помогает при стрельбе в играх. Управление монитором осуществляется через пятипозиционный джойстик с помощью экранного меню.

Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? Искусственный интеллект

Встроенный в подставку саундбар оснащен двумя широкополосными динамиками по 5 Вт с объемным стереофоническим звучанием. Управлять громкостью можно с помощью сенсорной панели с RGB-подсветкой. Два чувствительных микрофона в верхней части рамки способны улавливать голос на расстоянии до 4 метров и подавлять фоновый шум. Регулировка угла обзора возможна в пределах от -5° до +20°, по высоте — максимум на 110 мм. Кронштейн VESA 100x100 позволяет закрепить монитор на стене.

Huawei Mateview GT — игровой монитор с высокой частотой обновления

Huawei Mateview GT оснащен двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4, одним портом USB Type-C для зарядки мобильных устройств и одним полнофункциональным портом USB Type-C. Для подключения наушников и микрофона имеется разъем 3,5 мм.

Предварительный заказ в России на новые мониторы стартует 3 августа 2021 г/ в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнерах компании.

Рекомендованная розничная цена Huawei Mateview составит 59999 руб. Стоимость игрового монитора Huawei Mateview GT составит 45999 руб.