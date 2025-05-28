В продажу поступил игровой OLED-монитор Predator X27UF3

В продажу поступил игровой монитор Acer Predator X27UF3, который сочетает передовые технологии отображения, футуристичный дизайн и выдающиеся характеристики. Его 27-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает высокий уровень детализации изображения, а частота обновления 480 Гц в паре с минимальным временем отклика в 0,01 мс делают его подходящим выбором для киберспортсменов и геймеров, требующих максимальной плавности и точности в динамичных играх. При этом он безрамочный, яркий и компактный.

Predator X27UF3 — это премиальное решение, объединяющее передовые характеристики, качественную OLED-матрицу с разрешением 2K и высочайшую частоту обновления до 480 Гц. Он подходит не только для профессионального гейминга, но и для работы с графикой, монтажа видео и других задач, требующих безупречного качества изображения.

Не секрет, что в соревновательных онлайн-играх важны высокая развертка, быстрый отклик и стандартное соотношение сторон 16:9. Именно по этим трем факторам Predator X27UF3 станет отличным решением для киберспортсменов высокого уровня.

Благодаря OLED-панели, Predator X27UF3 способен максимально точно воспроизводить глубокий черный цвет. Его показатель контрастности составляет 1 500 000:1. Это значит, что тёмные сцены в играх выглядят реалистично, без засветов и размытия деталей. Цветопередача также на высочайшем уровне: охват цветовой гаммы DCI-P3 в 99% и заводская калибровка Delta E<1 делают монитор оптимальным, в том числе для профессиональной работы с графикой.

Predator X27UF3 поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, которые устраняют разрывы изображения в динамичных сценах. Они гарантируют, что картинка не будет иметь разрывов даже при высоких настройках графики, а сам игровой процесс будет выглядеть максимально плавным.

Монитор может похвастаться не только безрамочным дизайном, но и эргономичной подставкой, которая позволяет изменять наклон (-5°/+20°), поворот (±20°) и регулировать высоту в пределах 150 мм над уровнем стола. Это даёт возможность настроить экран под индивидуальные предпочтения и обеспечить комфорт даже при длительных игровых сессиях. Для разработчиков и стримеров предусмотрена возможность перевода монитора в портретную ориентацию — достаточно просто повернуть его на 90°.

Разумеется, также предусмотрели возможность установки Predator X27UF3 на кронштейн с помощью стандартного VESA-крепления (100х100 мм).

Predator X27UF3 получил довольно богатый набор портов. В нем предусмотрены 2хHDMI 2.1, 1хDisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт, а также хаб с двумя USB-портами. При желании к нему можно подключить консоли Sony PlayStation 5 Pro или Xbox Series X — монитор сможет полностью раскрыть их графический потенциал. Это максимально универсальное решение как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с несколькими устройствами одновременно.

Встроенный KVM-модуль позволяет мгновенно переключаться между подключенными устройствами, будь то ПК, ноутбук или игровая консоль, используя один и тот же комплект клавиатуры и мыши. Также Predator X27UF3 получил два встроенных динамика мощностью по 5 Вт, но и разъем для наушников в нем также присутствует.

Монитор Acer Predator X27UF3 уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 200000 руб.