Разделы

Техника
|

В продажу поступил игровой OLED-монитор Predator X27UF3

В продажу поступил игровой монитор Acer Predator X27UF3, который сочетает передовые технологии отображения, футуристичный дизайн и выдающиеся характеристики. Его 27-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей обеспечивает высокий уровень детализации изображения, а частота обновления 480 Гц в паре с минимальным временем отклика в 0,01 мс делают его подходящим выбором для киберспортсменов и геймеров, требующих максимальной плавности и точности в динамичных играх. При этом он безрамочный, яркий и компактный.

Predator X27UF3 — это премиальное решение, объединяющее передовые характеристики, качественную OLED-матрицу с разрешением 2K и высочайшую частоту обновления до 480 Гц. Он подходит не только для профессионального гейминга, но и для работы с графикой, монтажа видео и других задач, требующих безупречного качества изображения.

Не секрет, что в соревновательных онлайн-играх важны высокая развертка, быстрый отклик и стандартное соотношение сторон 16:9. Именно по этим трем факторам Predator X27UF3 станет отличным решением для киберспортсменов высокого уровня.

Благодаря OLED-панели, Predator X27UF3 способен максимально точно воспроизводить глубокий черный цвет. Его показатель контрастности составляет 1 500 000:1. Это значит, что тёмные сцены в играх выглядят реалистично, без засветов и размытия деталей. Цветопередача также на высочайшем уровне: охват цветовой гаммы DCI-P3 в 99% и заводская калибровка Delta E<1 делают монитор оптимальным, в том числе для профессиональной работы с графикой.

predator-monitor-xf27u-f3-1.png

Predator X27UF3 поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, которые устраняют разрывы изображения в динамичных сценах. Они гарантируют, что картинка не будет иметь разрывов даже при высоких настройках графики, а сам игровой процесс будет выглядеть максимально плавным.

Монитор может похвастаться не только безрамочным дизайном, но и эргономичной подставкой, которая позволяет изменять наклон (-5°/+20°), поворот (±20°) и регулировать высоту в пределах 150 мм над уровнем стола. Это даёт возможность настроить экран под индивидуальные предпочтения и обеспечить комфорт даже при длительных игровых сессиях. Для разработчиков и стримеров предусмотрена возможность перевода монитора в портретную ориентацию — достаточно просто повернуть его на 90°.

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры
Интернет

Разумеется, также предусмотрели возможность установки Predator X27UF3 на кронштейн с помощью стандартного VESA-крепления (100х100 мм).

Predator X27UF3 получил довольно богатый набор портов. В нем предусмотрены 2хHDMI 2.1, 1хDisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой Power Delivery до 90 Вт, а также хаб с двумя USB-портами. При желании к нему можно подключить консоли Sony PlayStation 5 Pro или Xbox Series X — монитор сможет полностью раскрыть их графический потенциал. Это максимально универсальное решение как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с несколькими устройствами одновременно.

Встроенный KVM-модуль позволяет мгновенно переключаться между подключенными устройствами, будь то ПК, ноутбук или игровая консоль, используя один и тот же комплект клавиатуры и мыши. Также Predator X27UF3 получил два встроенных динамика мощностью по 5 Вт, но и разъем для наушников в нем также присутствует.

Монитор Acer Predator X27UF3 уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 200000 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

«Дочка» «Ростеха» без предупреждения остановила разработку базовых станций 4G. Разработчик в убытке на десятки миллионов

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

Смартфоны вернутся в «нулевые». Приложений не останется: будет только ОС и секретная «фишка»

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153