Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD163Q выводит продуктивность на новый уровень

Acer представляет PD193QE, портативный монитор с двумя 18,5-дюймовыми IPS-экранами с общим разрешением 1920 x 2160 пикселей (2хFull HD), предназначенный для профессионалов, которым необходима мобильность без ущерба для функциональности. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Благодаря складной конструкции, широким возможностям подключения и высокому качеству изображения, PD193QEbmiuux обеспечивает эффективную многозадачность в любом месте. При этом дисплеи могут работать независимо друг от друга или образовать одно огромное полотно для творчества. Так на нем проще монтировать видео, одновременно работая с таймлайном и просматривая готовый результат, отслеживать различные графики, параллельно внося изменения в базу или писать код при разработке приложений. В случае использования с ноутбуками, монитор позволяет организовать сразу три рабочих пространства.



Универсальная конструкция Acer PD193QE позволяет разложить мониторы под углом до 315 градусов, что обеспечивает комфортное использование в любых условиях. При этом гаджет остается относительно компактным и легким для переноски в обычном рюкзаке. Он идеально подходит для командировок и работы на ходу.

Основные характеристики Acer PD193QEbmiuux — диагональ: 18,5” x2; тип матрицы: IPS; разрешение: 2х 1920x1080; угол раскрытия: 315°; частота обновления: 100 Гц; минимальная задержка: 4 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость: до 250 кд/м²; вес: 2,33 кг.

Acer PD163Q выводит продуктивность на новый уровень





Дополнительно: порты: 1хHDMI 1.4, USB-C x2 с поддержкой питания до 15 Вт, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2х2 Вт, эргономичная подставка, поддержка VESA 100 х 100 мм.

Двойной экран для максимальной продуктивности

Acer PD193QE предлагает сразу две 18,5-дюймовые IPS-панели с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) каждая. В этом заключается главная особенность устройства. Такое решение позволяет одновременно работать с несколькими приложениями, документами или таблицами, повышая эффективность рабочих процессов. Это может быть особенно полезным для монтажеров, дизайнеров, IT-специалистов, биржевых брокеров и просто креативных людей. Матрица обеспечивает отличные углы обзора в 178°, что позволило добиться вывода четкого изображения без искажений при любом положении. При желании один из мониторов можно вовсе отключить, и сложить его за основным экраном.

Одна из ключевых фишек Acer PD193QE — возможность использования двойного монитора как единый большой экран. При этом интерфейс не разрывается на стыке: информация переносится логично, сохраняя читаемость и структуру, как в Excel — строки делятся без пропусков и искажений. Кроме того, пользователь может сам выбрать портретную или ландшафтную ориентацию текста, вручную настраивая наиболее комфортную для своих задач раскладку.

Компактность и мобильность

Складная конструкция монитора Acer PD193QE позволяет легко транспортировать его, превращая в компактное устройство толщиной менее 25 мм. Вес в 2,33 кг делает его идеальным спутником для командировок и удаленной работы. Особенно, если приходится разворачивать мобильный офис в полевых условиях. Поддержка VESA-крепления 100x100 мм предоставляет дополнительные варианты установки. Например, можно закрепить его на настольный кронштейн или прицепить к ноутбуку.

Четкое изображение и плавная картинка

Acer PD193QE поддерживает частоту обновления до 100 Гц и время отклика 4 мс (GtG), что обеспечивает плавное отображение движущихся объектов. Вкупе с общим разрешением 1920х2160 пикселей, 8-битной цветопередачей и технологией FreeSync изображение выглядит четким и плавным даже в динамичных сценах. Разрывы кадров полностью отсутствуют, что позволяет использовать этот монитор даже для игр.

Широкие возможности подключения

Несмотря на ультратонкий корпус, монитор Acer PD193QE оснащен двумя портами USB Type-C (USB 3.1) с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery до 15 Вт, а также mini HDMI 1.4. Это позволяет подключать различные устройства, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны, обеспечивая передачу видео и зарядку через один кабель.

Также присутствует аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников или внешних динамиков. При этом в мониторе предусмотрены две колонки мощностью по 2 Вт, которых вполне хватит для повседневного использования, видеоконференций и просмотра видео.

Технологии для здоровья и комфорта глаз

Монитор Acer PD193QE оснащен фирменной технологией Acer VisionCare, которая снижает нагрузку на зрение, включая фильтрацию вредного синего свечения BlueLightShield. Кроме того, в нем предусмотрена технология снижения мерцания Flicker-Free, которая также обеспечивая комфортное использование в течение всего дня.

Монитор Acer PD193Q уже доступен в рознице и интернет-магазинах стоимостью от 37,8 тыс. руб.