Acer представила на российском рынке FullHD-монитор K243Y для дома и офиса

Acer представила на российском рынке монитор Acer K243Y. Модель отлично подойдет для домашнего или офисного использования. Новинка получила 23,8-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 (FullHD), скоростью отклика 1 мс и частотой обновления 75 Гц. Помимо этого, Acer K243Y имеет поддержку технологии FreeSync и фирменный набор

Acer K243Y полностью оформлен в черном цвете и имеет максимально лаконичный и сдержанный внешний вид, что позволит легко вписать монитор в любой интерьер. Прямые строгие линии безрамочного экрана удачно гармонируют с глянцевой изогнутой подставкой и делают дизайн более интересным и запоминающимся. Сама подставка имеет небольшие габариты и занимает совсем немного места на столе, а также поддерживает изменение угла наклона от -5° до 15°, что дает возможность подобрать максимально удобное положение экрана. Имеется и поддержка VESA-крепления, что позволяет разместить монитор не только на столе, но и стене.

Для изменения параметров монитора предусмотрены кнопки на задней панели и пятипозиционный джойстик. В качестве более удобной альтернативы выступает утилита Acer Display Widget, которая открывает доступ ко всем настройкам монитора.

Наличие встроенных динамиков позволяет отказаться от внешней акустики и еще больше сэкономить рабочее пространство. Для подключения к источнику сигнала присутствуют порт HDMI 1.4, VGA и выход на наушники.

Монитор Acer K243Y

Acer K243Y получил 23,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920х1080, которое обеспечивает комфортную плотность пикселей и высокую детализацию. Помимо этого, дисплей обладает широкими углами обзора, яркостью 250 нит и поддерживает технологию Acer ComfyView, что позволяет устанавливать монитор практически в любом месте и не бояться попадания на экран солнечных лучей и света от других источников. Цветовой охват экрана соответствует цветовому пространству NTSC на 72%, чего достаточно для отображения насыщенных и ярких цветов без искажений.

Время отклика составляет 1 мс, что гарантирует быструю реакцию монитора на любое действие пользователя и исключает задержку при выводе изображения. А частота обновления 75 Гц и поддержка технологии FreeSync обеспечивают плавное изображение без разрывов и шлейфов и делают монитор пригодным для игр.

Acer K243Y поддерживает современные технологии защиты зрения. В их числе Acer Flicker-Less (уменьшает мерцание подсветки), Acer BlueLightShield (снижает свечение синего спектра света), и Low-dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения). Это обеспечивает комфортную и безопасную работу с монитором и делает его подходящим вариантом как для домашнего, так и для офисного использования.

Acer K243Y уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цене от 14990 руб.