iRU представила компактный неттоп Tactio 525 на базе процессоров AMD Ryzen 9

Российский производитель компьютерной техники iRU представил обновленную модель компактного неттопа Tactio 525. Устройство сочетает высокую производительность и небольшие габариты, что делает его удобным решением для офисной работы и специализированных задач.

Неттоп построен на процессоре AMD Ryzen 9 6900HX с восемью ядрами и тактовой частотой до 4,90 ГГц. Встроенное графическое ядро AMD Radeon 680M включает 12 вычислительных блоков с частотой до 2400 МГц. Комплектация дополнена 32 ГБ оперативной памяти DDR5, что является максимально возможным объёмом для данной модели, и твердотельным накопителем NVMe SSD на 1 ТБ.

Габариты корпуса составляют 128 × 41 × 128 мм. Компактное исполнение позволяет размещать устройство незаметно за монитором или на вертикальной поверхности при помощи стандартного VESA-крепления, что помогает экономить рабочее пространство.

Модель оснащена набором современных интерфейсов для подключения периферийных устройств: шесть портов USB 3.1 Type A, порт USB Type-C, разъемы DisplayPort и HDMI для вывода изображения, сетевой порт RJ-45 (Gigabit Ethernet) для высокоскоростного проводного соединения и аудиоразъемы.

Как и другие устройства iRU, Tactio 525 поддерживает апгрейд без потери гарантии. Базовый срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев с возможностью продления до 5 лет. Для пользователей доступна круглосуточная техническая поддержка и сервисная сеть более чем в 100 городах России.

