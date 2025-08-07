iRu представила первый в России моноблок с диагональю 24,5 дюйма

Российский производитель компьютерной техники iRu представил новую модель моноблока Tactio 24ID — первое устройство на российском рынке с диагональю экрана 24,5 дюйма. Моноблок оснащен эргономичной металлической подставкой с регулировкой по высоте, углу наклона и поворота, включая портретный режим. В подставке также есть слот для вертикальной фиксации смартфона. На стену моноблок может быть вмонтирован при помощи специального VESA-крепления, что удобно для экономии места на рабочем столе.

Tactio 24ID ориентирован на корпоративное использование и может выступать как в качестве самостоятельного ПК, так и в качестве дополнительного монитора благодаря наличию HDMI-входа. Такое решение позволяет организовать работу с двумя экранами, расширяя пространство и повышая удобство использования.

Модель можно приобрести как в стандартных вариантах, так и в индивидуальных сборках. Локализованное производство iRu Tactio 24ID на подмосковном заводе позволяет использовать устройство как платформу для адаптации конфигураций под конкретные запросы заказчика. Все необходимые комплектующие доступны на складе, что обеспечивает минимальные сроки выполнения заказов.

Модель построена на процессорах Intel Core I3 1215U и Intel Core i5 12450H в индивидуальной конфигурации возможно использование Intel Core i3 до i7 H610. Расширение оперативной памяти доступно через слот (до 32 ГБ DDR4), а также при помощи накопителей 2,5" HDD/SSD или M.2 SATA/PCIe 3.0. Модель доступна как с предустановленной операционной системой Windows 11 Pro, так и без ОС. Подход обеспечивает гибкость при оснащении рабочих мест с учетом задач и бюджета.

Устройство оснащено матовым антибликовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920x1080) и углами обзора 178°, встроенной механически выдвижной веб-камерой, стереодинамиками и широким набор интерфейсов. В числе портов — два USB 3.0, четыре USB 2.0, USB Type-C, HDMI in и out, Gigabit Ethernet, Com port, порт RJ-45 и аудиоразъемы.

При апгрейде устройства сохраняется годовая гарантия с возможностью продления. Для пользователей доступны расширенные сервисные опции и круглосуточная поддержка в более чем 100 городах России. Заказать моноблок можно через партнёрскую сеть iRu.