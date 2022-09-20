Анонсированы две новые модели офисных мониторов Digma

Компания Digma представляет две новые модели мониторов — 32.5-дюймовый DM-MONB3205 и 27-дюймовый DM-MONB2705. Оба монитора предлагают пользователю решения с характеристиками, среди которых: высокое разрешение, хорошая цветопередача и углы обзора, а также разнообразие вариантов подключений и тонкие рамки экрана. Матовая поверхность скрывает отпечатки и устраняет солнечные блики. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Разрешение DM-MONB3205 и DM-MONB2705 соответствует полноразмерному 2K, что составляет 2560x1440 пикселей. Благодаря этому изображение отличается высоким уровнем детализации, которой хватает для работы с графикой. Время отклика мониторов — 6 мс — этого хватает как для выполнения профессиональных задач, так и для требований любителей играть в видеоигры.

Digma DM-MONB2705

Еще одно преимущество моделей – IPS-матрица. Применение такого типа матрицы делает цвета яркими независимо от угла обзора. Яркость 350 нит делает изображение на экране четким и видимым даже при ярком солнечном свете.

Компания добавила поддержку технологий улучшения изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync. Изображение на экране плавное, без разрывов кадра и шлейфов даже при сценах с повышенной динамичностью. Функции Low Blue Light и FlickerFree снижают нагрузку на зрение, что важно при работе за компьютером.

Пользователю предлагается выбор по разъемам для подключения — обе модели оснащены разъемами Display Port и двумя HDMI. Кроме того, присутствует аудио разъем для подключения наушников или внешних колонок. Монитор DM-MONB3205 дополнительно оснащен VGA разъемом для подключения к нему устройств ранних поколений, а также разъемом mini DP. Кабель Display Port идет в комплекте к мониторам.

Digma DM-MONB3205

На тыльной стороне расположен интерфейс VESA-крепления. Мониторы возможно установить не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно Импортозамещение ВКС

Все новинки уже поступили в продажу на рынке России.

***

Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.