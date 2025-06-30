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Резник Родион


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Ученые СПбГУ создали «скелет» для электронных устройств нового поколения 1
10.10.2024 Ученые СПбГУ увеличили эффективность полупроводниковых наноструктур для оптоэлектроники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Резник Родион и организации, системы, технологии, персоны:

Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 345 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 589 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1385 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 72 1
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 128 1
Екимов Алексей 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2096 1
Химическая промышленность - Chemical industry 284 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 405 1
Информатика - computer science - informatique 1102 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1633 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 570 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 373 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368715, в очереди разбора - 750835.
Создано именных указателей - 177700.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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