«Яндекс» представил второе поколение «ТВ Станции» — с QLED-экраном и оптимизацией изображения при помощи ИИ

«Яндекс» выпустил умный телевизор второго поколения — «ТВ Станцию QLED». В новой модели появилась функция оптимизации изображения AI Picture Quality, возможность ограничивать время просмотра для детей и управлять функциями Браузера голосом. «ТВ Станция QLED» представлена в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов, цена составит от 49 990 руб. до 84 990 руб. в зависимости от диагонали. Это первый умный телевизор «Яндекса» с QLED-экраном в среднем ценовом сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Функция AI Picture Quality от «Яндекса»

AI Picture Quality — это технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть анализирует, что происходит на экране, и автоматически меняет настройки: улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию. В итоге лица людей выглядят естественнее, краски природы — насыщеннее, а детали архитектуры — точнее. AI Picture Quality доступна для любых фильмов, сериалов и роликов, которые не защищены от копирования. Технологию также внедрили в «ТВ Станции Про» и «ТВ Станции» первого поколения.

Яндекс «Яндекс» представил второе поколение «ТВ Станции» — с QLED-экраном и оптимизацией изображения при помощи ИИ

Технология AI Picture Quality и запущенные в прошлом году смарт-функции превращают «ТВ Станции» в AI TV. Смарт-функции работают на основе нейросетей и делают голосовое управление устройством удобнее. «Алиса» понимает даже те команды, которым ее не учили, умеет разбивать сложные запросы на простые и учитывать, что происходит на экране. Например, можно сказать «Алиса, включи ТНТ и сделай погромче» или «Алиса, выключи телевизор, когда закончится фильм».

Изображение и звук

«ТВ Станция QLED» имеет разрешение Ultra HD (4К) и яркость экрана 450 кд/м², поддерживает МЕМС и HDR10. Технология экрана KSF QLED обеспечивает яркие цвета при просмотре любой сцены. На производстве инженеры «Яндекса» калибруют баланс белого индивидуально для каждой модели — это позволяет всем «ТВ Станциям» показывать одинаково качественное изображение. С появлением AI Picture Quality к этой настройке добавилась функция автоматического улучшения насыщенности и четкости, за которую теперь отвечает искусственный интеллект.

В новом телевизоре стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт — два широкополосных и два высокочастотных. Устройства поддерживают технологию Dolby Audio и проходят фирменную настройку звука инженерами «Яндекса». Разработкой акустики занималась та же команда, которая создает умные колонки с «Алисой». Все это обеспечивает качественный сбалансированный звук и при прослушивании музыки, и при просмотре фильма.

Новые возможности операционной системы YaOS X

Теперь родители могут ограничить время просмотра телевизора — например, указать, что по будням его можно смотреть не больше часа. Если ребенок захочет продлить время, он может попросить об этом «Алису». Она отправит запрос родителям, которые смогут удаленно продлить время на полчаса, час или два. Запрос приходит в приложение «Дом с Алисой». Кроме того, взрослые могут поставить пин-код, чтобы ребенок не мог выйти из детского аккаунта.

Также расширились возможности голосового управления браузером. Теперь открывать сайты, прокручивать страницы, искать информацию в интернете и управлять историей поиска можно просто голосом — без пульта и клавиатуры. Достаточно сказать, например, «Алиса, покажи историю поиска» или «Алиса, открой Яндекс Маркет».

Как и другие модели, «ТВ Станция QLED» объединяет в себе возможности умной колонки и смарт-ТВ. Пользователи могут слушать музыку, смотреть видео, управлять устройствами умного дома и общаться с «Алисой». Благодаря платформе YaOS X и блоку микрофонов Far Field, телевизором можно управлять голосом без пульта. Устройство распознает команды даже в шумной комнате.

Сервисное обслуживание

Одновременно с выходом «ТВ Станции QLED» «Яндекс» изменил подход к сервисному обслуживанию. Срок службы всех «ТВ Станций», в том числе приобретенных ранее, увеличили до пяти лет. Это значит, что в течение этого времени пользователям будет доступно обслуживание в авторизованных сервисных центрах с обеспечением запасных частей, инструментов и инструкций, необходимых для ремонта устройства.

Новые «ТВ Станции» можно приобрести на «Яндекс Маркете», в Ozon, «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS.