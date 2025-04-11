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Телевизоры на квантовых точках больше не в моде. Разработана новая технология для сверхкачественного изображения

В Корее создана технология, моментально сделавшая ТВ на квантовых точках устаревшими. Экраны будущих телевизоров будут состоять из особых наночастиц с полным спектром излучения, так что дополнительный слой из квантовых точек, сильно повышающих итоговую стоимость ТВ, больше не потребуется.

Что-то новенькое

Ученые из Корейского института науки и технологий (Korea Institute of Science and Technology, KIST) разработали новую технологию повышения качества изображения, которая в будущем может появиться в телевизорах, пишет портал Eurekalert. Новая идея подразумевает использование специальных наночастиц с полным спектром цветов, благодаря которым картинка на экране будет иметь максимально реалистичные цвета, с учетом зон затемнения.

Эти наночастицы представляют собой систему из нескольких оболочек, покрывающих центр – ядро. По словам исследователей, такая многослойность позволяет получать RGB-цвет повышенной чистоты буквально от каждой наночастицы. А чтобы добиваться разных оттенков свечения, нужно лишь менять параметры длины волны инфракрасного излучения.

Преимущества очевидны

Экраны на базе новых южнокорейских наночастиц смогут выдавать весь спектр цветов без дополнительных слоев, которые всегда удорожают итоговые устройства. Например, сейчас во многих моделях для этого используются квантовые точки, которые многие компании научились подделывать. Как сообщал CNews, в этом были уличены, по меньшей мере, китайские Hisense и TCL, а вместе с ними – и корейская Samsung.

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Мир готовится к новой революции на рынке телевизоров и мониторов

Но главной «фишкой» своей новой разработки корейские ученые считают вовсе не это. Как пишет Eurekalert, она способна вернуть к жизни технологию 3D, о которой весь мир давно забыл из-за целой массы ее недостатков. Например, без специальных очков 3D-фильм зачастую не посмотреть, к тому же многие жаловались на головные боли и тошноту при просмотре такого контента.

Превращение обычного экрана в трехмерный, по задумке KIST, станет возможным благодаря тому, что каждая созданная ими многослойная частица заменит собой обычный пиксель, но при этом будет обладать полным спектром свечения, тогда как обычные пиксели могут быть красными, синими или зелеными в один момент времени. Фактически, новые экраны будут состоять из массивов таких наночастиц, и для просмотра трехмерного изображения больше не потребуются никакие дополнительные аксессуары.

На бумаге все просто

Чтобы избавиться от ограничений в виде «одноцветности» пикселей, корейские ученые и придумали многослойную структуру своих наночастиц. Каждый отдельный слой может излучать свет одновременно с другими, притом разных оттенков – нужно лишь одновременно воздействовать на них инфракрасным излучением с тремя разными длинами волн.

Если точнее, то ядро наночастицы излучает зеленый свет, внутренняя оболочка – красный, а внешняя – синий, за счет чего достигается повышенная чистота цветопередачи. Наночастицы, разработанные исследователями, могут реализовывать различные цвета, применяя несколько длин волн ближнего инфракрасного света одновременно, благодаря чему достигается 133-процентный охват цветового пространства sRGB и 94,2-процентный – NTSC. Это уровень современных профессиональных мониторов, а также телевизоров, в которых заявлено наличие квантовых точек.

Что касается 3D-картинки, то исследователи уверены в возможности реализации объемных 3D-дисплеев при помощи их наночастиц. «Наночастицы с апконверсией (с прямым преобразованием света – прим. CNews), которые могут поглощать ближний инфракрасный свет и производить высококачественную полноцветную люминесценцию, позволят коммерциализировать объемные 3D-дисплеи, которые позволят нам видеть настоящие 3D-изображения, — сказал один из авторов новой технологии доктор Хо Сон Джанг (Ho Seong Jang). По его словам, эти наночастицы могут использоваться не только в области дисплеев,» но и в качестве защитного материала для предотвращения подделок и фальсификаций» (also as a security material to prevent counterfeiting and tampering). Подробности про защиту от фальсификаций при помощи наночастиц Хо Сон Джанг не раскрыл.

Геннадий Ефремов

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