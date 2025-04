Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором

В ряде телевизоров Samsung и TCL нет квантовых точек, хотя они были заявлены. Вместо них компании используют фосфор, который стоит дешевле, но по функциональности мало уступает квантовым точкам. При этом надпись QLED на упаковках и в характеристиках этих ТВ присутствует. Проверку инициировала Samsung, желая уличить китайских конкурентов, но она тоже попалась на аналогичном обмане

QLED для экономных

Независимое британское агентство по тестированию и сертификации техники Intertek провело проверку телевизоров китайской марки TCL и выяснило, что в ряде моделей этих брендов отсутствовали квантовые точки, существенно улучшающие качество изображения, пишет портал Ars Technica. Компания широко известна на российском рынке, и ее телевизоры есть в ассортименте каждого крупного магазина техники и электроники.

Проведенная Intertek экспертиза показала, что вместо полноценных квантовых точек, также известных под названием QLED, компания использует существенно более дешевый их аналог на основе фосфора. Упоминаний об этом не было ни в описании, ни на коробке, зато там присутствовали сведения о квантовых точках.

Технология QLED была заявлена как основанная на редких химических материалах индии и кадмии. Про более дешевый и более распространенный фосфор в ее описании не говорится ничего.

Квантовые точки – это отдельный слой экрана, внутри которого находятся полупроводниковые нанокристаллы, испускающие свет при прохождении через них тока. Они делают изображение ярче – по крайней мере, так заверяют производители в своих рекламных материалах. Первой компанией, кто вывел эту технологию на рынок, стала Samsung. Долгие годы телевизоры на квантовых точках стоили ощутимо дороже их аналогов без QLED, но в начале 2025 г., как сообщал CNews, эта технология, наконец, добралась и до бюджетных по современным меркам моделей.

Коллективный обман

Исследование Intertek было проведено по заказу компании Samsung. Она пожаловалась на телевизоры TCL 65Q651G, 65Q681G и 75Q651G, заявив, что квантовых точек в них нет. Результаты экспертизы подтвердили заявление корейской компании – во всех трех ТВ ее китайского конкурента не нашлось достаточного количества индия и кадмия, материалов, используемых при создании слоя квантовых точек в современных ТВ.

TCL от комментариев по поводу результатов исследования отказалась. Редакция CNews убедилась, что в описании всех трех моделей на официальном сайте производителя есть упоминание QLED, притом неоднократное. Экспертиза, проведенная Intertek, стала поводом для судебного разбирательства против TCL.

Вместо кадмия и индия в своих якобы QLED-телевизорах TCL использовала более дешевый фосфор, и стоит отметить, что это не первые ее попытки введения пользователей в заблуждение. Как пишет Ars Technica, в 2024 г. исследовательская компания Palomaki Consulting изучила недорогой QLED-телевизор TCL 55S555, дебютировавший в 2022 г. В нем тоже не было индия и кадмия – один лишь фосфор.

Пиррова победа

Казалось бы, Samsung в этой ситуации явно победитель – она сумела разоблачить недобросовестного конкурента и уличить его в обмане потребителей. Но, как оказалось, сама она тоже иногда заявляет о наличии квантовых точек там, где их никогда не было.

Специалисты Palomaki Consulting провели тестирование смарт-ТВ Samsung QN75Q7DRAF 2019 модельного года, и выяснилось, что и здесь нет химических элементов, указывающих на присутствие полноценных квантовых точек. А вот фосфора в телевизоре предостаточно.

Кручу-верчу, запутать хочу

В конце февраля 2025 г. CNews писал, что квантовых точек, не нашлось и в телевизорах китайской компании Hisense, тоже очень популярной в России. В настоящее время она входит в топ-5 самых популярных брендов ТВ на российском рынке с долей 5%, как у Samsung.

По всей видимости, очень многие производители видят в квантовых точках и аббревиатуре QLED в первую очередь инструмент маркетинга, что особенно хорошо видно на примере корейской LG, пишет Ars Technica.

В течение многих лет LG продвигает телевизоры, использующие созвучную с QLED технологию QNED, что, по словам компании, означает «квантовый наноизлучающий диод» (quantum nano-emitting diode). В своиъ маркетинговых материалах LG заявляет, что телевизоры QNED используют «крошечные частицы, называемые квантовыми точками, для улучшения цветов и яркости на экранах» (tiny particles called quantum dots to enhance colors and brightness on screens).

LG еще сильнее усугубила путаницу в названиях технологий январе 2025 г., когда анонсировала телевизоры, которые она называет QNED, но которые не используют квантовые точки. Согласно объявлению LG о своей линейке QNED Evo 2025 года, новые телевизоры используют «новую фирменную технологию широкой цветовой гаммы Dynamic QNED Color Solution, которая заменяет квантовые точки» (new proprietary wide color gamut technology, Dynamic QNED Color Solution, which replaces quantum dots).

LG утверждает, что ее решение Dynamic QNED Color Solution «позволяет передавать свет от подсветки в чистых цветах, которые настолько же реалистичны, насколько они видны глазу в реальной жизни» (enables light from the backlight to be expressed in pure colors that are as realistic as they appear to the eye in general life).