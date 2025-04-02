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Backlight подсветка
Backlight и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|Моваев Борис 4 1
|Ширшов Павел 76 1
|Овсянников Денис 23 1
|Логинов Дмитрий 4 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 292 1
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