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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172079
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Backlight подсветка



02.04.2025 Раскрыт обман десятилетия. Любимые россиянами Samsung и TCL подменяют квантовые точки в телевизорах дешевым фосфором 1
13.01.2022 Oppo представляет смартфон A55 1
16.11.2021 Oppo представляет смартфон A55 1
30.03.2017 Детали и краски нового мира: телевизоры Sony BRAVIA осваивают технологию 4K HDR 1
21.02.2012 Как выбрать телевизор. Рекомендации ZOOM.CNews 1
29.04.2010 Pentax выпустил компакт с функцией портативного сканера 1
18.07.2008 Panasonic HDC-HS9: тест топовой HD HDD-видеокамеры 1
26.09.2006 Техника Samsung образца 2007 года 1
22.10.2005 Mitsubishi M900: самая дорогая раскладушка в России 1
03.08.2005 DF420 - самая доступная видеокамера JVC 1
27.02.2004 Домашний кинотеатр с Wi-Fi и другие новинки Philips скоро появятся в России 1
10.10.2003 Omron представил комбинированную технологию создания ЖК-дисплеев для мобильных устройств 1
10.10.2003 Omron представил комбинированную технологию создания ЖК-дисплеев для мобильных устройств 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Backlight и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6561 3
Google LLC 11883 2
BBK OPPO Electronics 386 2
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 2
Ростелеком 9828 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8819 1
Amazon Inc - Amazon.com 3027 1
Yandex - Яндекс 7543 1
Samsung Electronics 10321 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12979 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
Canon 1402 1
Philips 2058 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 628 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Fujitsu 2043 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 186 1
JVC Kenwood 416 1
Ricoh Pentax 218 1
Asahi Pentax 121 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 164 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2440 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 708 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Lionsgate Entertainment Corporation 25 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6408 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6065 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12582 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9734 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7138 5
Контрастность 2855 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24493 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13925 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9370 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17221 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7456 4
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1880 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24455 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20996 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4845 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16181 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24745 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4763 3
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 739 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1001 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8701 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10861 3
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 413 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 957 3
Видеокамера - Camcorder 2280 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9436 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4280 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11575 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12636 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3866 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14216 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3526 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1379 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6089 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10061 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2263 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2211 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 2
Яндекс.Маркет 984 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 396 2
Google Lens - Google Объектив 58 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 477 2
BBK OPPO A - Серия смартфонов 45 2
Python IDLE - Интегрированная среда разработки и обучения на языке программирования 11 2
BBK OPPO ColorOS 60 2
BBK Oppo App Lock 4 2
BBK OPPO Flexdrop 6 2
BBK Oppo Dazzle Color 3 2
BBK OPPO LinkBoost 2 2
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Google YouTube - Видеохостинг 2781 1
НКТ - Р7-Офис 397 1
Sony Bravia 246 1
Philips ЖК-телевизоры 63 1
Apple iPod 1537 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 102 1
Microsoft DirectX 708 1
Samsung Ambient 36 1
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 174 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 48 1
MMD CrystalClear 5 1
Samsung SVR-диктофон 456 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
Asahi Pentax Optio 47 1
Sony Super Bit Mapping 4K HDR 3 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 1
Philips Pixel Plus Ultra HD 34 1
Canon HG Видеокамера 5 1
Panasonic SDR - Panasonic SDT - Panasonic SDHC - Panasonic SD - цифровые видеокамеры 24 1
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 1
Panasonic Digital Cinema Color 3 1
Моваев Борис 4 1
Ширшов Павел 76 1
Овсянников Денис 23 1
Логинов Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146855 4
Япония 13332 3
Европа 21861 2
Солнечная система - Solar system 2529 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5215 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 727 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5604 2
Видеокамера - Видеосъёмка 697 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18906 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7128 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1246 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5020 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5959 1
Газы 175 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2713 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4916 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1390 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1648 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 715 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2999 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2772 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2781 1
Свинец - Plumbum - химический элемент 131 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 91 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 580 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 521 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 292 1
День молодёжи - 27 июня 916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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