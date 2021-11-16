Oppo представляет смартфон A55

Компания Oppo объявляет о выходе нового смартфона Oppo A55 в России.

А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем. Рекомендованная розничная цена Oppo A55 – 17 990 руб. Купить новинку можно в фирменных магазинах Oppo на Ozon, «Яндекс.маркет» и «Сбермегамаркет».

Черный A55 имеет фирменное покрытие Oppo Glow Design, которое дополняется вкраплениями треугольных кристаллов, похожими на мерцающие звезды. Синий цвет корпуса обладает градиентным узором, переходящим от тёмно-синего к серебристому, преломляясь на нижней части в радужный калейдоскоп.

Крышка аккумуляторного отсека дополнена металлической текстурой, а вес A55 составляет всего 193 г. Предусмотрена возможность разблокировки смартфона по отпечатку пальцев, за это отвечает встроенный в кнопку питания сканер. Помимо сканера отпечатка пальцев, в Oppo A55 доступна технология AI Face Unlock, позволяющая разблокировать телефон взглядом.

Oppo A55 оснащен тройной основной 50 Мп камерой с поддержкой искусственного интеллекта, 2 Мп линзой глубины сцены, которая обеспечивает эффект боке, и 2 Мп макрообъективом.

Oppo A55

50-мегапиксельная камера с искусственным интеллектом динамична и обладает технологией пиксельной бинаризации. Однако по умолчанию, фотографии, сделанные на A55, будут доступны в разрешении 12,5 Мп, а не 50 Мп, это позволяет получать более яркие снимки и экономить размер памяти на устройстве. Разрешение всегда можно поменять в настройках. 2-мегапиксельная камера делает портретные снимки даже ночью, сохраняя при этом детали фона благодаря HDR режиму, в то время как ночной режим регулирует экспозицию в условиях недостаточного освещения. Фильтры Night Plus для задней камеры позволяют получить более четкие кадры, что делает ночные снимки еще более реалистичными.

Фронтальная 16Мп предназначена для съемки селфи, а функция бьютификации с искусственным интеллектом на фронтальной и основной камерах предлагает естественную обработку с большей персонализацией для каждого объекта в кадре в зависимости от освещения, возраста и даже пола, сохраняя при этом текстуру кожи. Oppo A55 также обладает и другими функциями камеры, включая технологию Dazzle Color, фильтры, съемку панорам и технологию устранения эффекта дрожащих рук при съемке. Функция 360° Fill Light в Oppo A55 предлагает интерактивный способ сделать четкое селфи в условиях недостаточного освещения, используя дисплей в качестве источника света.

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Смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч. При 100%-м заряде батареи пользователи смогут 29 часов разговаривать по телефону или 24 часа слушать музыку. Если же батарея Oppo A55 почти разрядилась, быстрая зарядка 18 Вт поможет восполнить заряд телефона на 33% всего за 30 минут, а функция интеллектуального контроля температуры и рассеивания тепла гарантирует, что телефон не перегреется под нагрузкой. Режим суперэнергосбережения позволяет оптимизировать расход заряда благодаря «консервации» выделенных приложений, а специальный ночной режим ожидания не дает смартфону потреблять больше 1,37% заряда аккумулятора. А благодаря оптимизированной ночной зарядке А55 еще больше повышает свою надежность работы. После включения этого режима устройство анализирует режим сна пользователя и заряжает аккумулятор до 80%, затем возобновляет процесс зарядки до 100% к моменту пробуждения пользователя. Oppo A55 также имеет защиту от брызг воды по стандарту IPX4 и защиту от короткого замыкания.

Помимо большого аккумулятора, внутри Oppo A55 установлен восьмиядерный процессор Helio G35 и 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X с 128 ГБ постоянной памяти (версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти появится на российском рынке в 2022 г.). Кроме того, A55 поддерживает работу 2-х SIM-карт и имеет слот для карт памяти Micro SD, позволяющий расширить память до 256 ГБ.

Oppo A55 оснащен большим 6,51-дюймовым экраном с отверстием под камеру. Интеллектуальная подсветка AI Smart Backlight автоматически регулирует настройки яркости в различных условиях освещения. При этом у экрана есть режим защиты глаз.

Благодаря Ускорителю системы и ColorOS 11.1, оптимизации процессов и очистке памяти, Oppo A55 работает плавно и без зависаний. Ускоритель системы включает в себя Idle Time Optimizer, оптимизатор хранилища и UI First 3.0. При активации данных функций, скорость отклика может быть повышена на 5%, а стабильность частоты кадров - на 6,9%. Помимо скорости, Oppo A55 также позволяет пользователям не отвлекаться от выполнения задач. Например, игровые функции ColorOS 11.1 включают в себя режим Game Focus Mode и Bullet Screen, а функции безопасности имеют Private Safe и App Lock. Кроме того, Color OS 11.1 также поставляется с технологией FlexDrop, которая открывает приложения в полноэкранном режиме в виде плавающих окон. Все это дает возможность пользователям оставаться в режиме многозадачности, например, одновременно играть и отправлять срочные сообщения. A55 также получил функцию распознавания текста Google Lens во время фотосъемки, и трехпальцевый перевод с Google Lens, позволяющим пользователям захватывать и переводить текст в режиме реального времени. ColorOS 11.1 предлагает LinkBoost 2.0, который улучшает стабильность интернет-соединения, понижая задержку и повышая скорость.