Oppo представляет смартфон A55

Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A55 c памятью 4/64 ГБ в России.

А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем. Рекомендованная розничная цена Oppo A55 (4/64 ГБ) – 15990 руб. Купить новинку можно в фирменных магазинах Oppo на Ozon, «Яндекс.маркет» и «Сбермегамаркет», а также «ДНС», «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «Билайн», Теле2, «Ростелеком», «Ноу-хау», Wildberries, «Ситилинк».

Oppo A55 оснащен тройной камерой с основным объективом 50 МП с поддержкой искусственного интеллекта, 2 МП линзой глубины сцены, которая обеспечивает эффект боке, и 2 МП макрообъективом.

50-мегапиксельная камера, благодаря высокому разрешению, наличию технологии пиксельной бинаризации и продвинутого искусственного интеллекта автоматически подстраивается под изменяющиеся условия съемки. Однако по умолчанию, фотографии, сделанные на A55, будут доступны в разрешении 12,5 МП, а не 50 МП, это позволяет получать более яркие снимки и экономить размер памяти на устройстве. Разрешение всегда можно поменять в настройках.

Oppo A55

Фронтальная 16 МП предназначена для съемки селфи, а функция бьютификации с искусственным интеллектом на фронтальной и основной камерах предлагает естественную обработку с большей персонализацией для каждого объекта в кадре в зависимости от освещения, возраста и даже пола, сохраняя при этом текстуру кожи. Oppo A55 также обладает и другими функциями камеры, включая технологию Dazzle Color, фильтры, съёмку панорам и технологию устранения эффекта дрожащих рук при съемке. Функция 360° Fill Light в Oppo A55 предлагает интерактивный способ сделать четкое селфи в условиях недостаточного освещения, используя экран в качестве источника света.

Смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч. При 100%-м заряде батареи пользователи смогут 29 часов разговаривать по телефону или 24 часа слушать музыку. Если же батарея Oppo A55 почти разрядилась, быстрая зарядка 18 Вт поможет восполнить заряд смартфона на 33% всего за 30 минут, а функция интеллектуального контроля температуры и рассеивания тепла гарантирует, что устройство не перегреется под нагрузкой. Режим суперэнергосбережения позволяет оптимизировать расход заряда благодаря «консервации» выделенных приложений, а специальный ночной режим ожидания не дает смартфону потреблять больше 1,37% заряда аккумулятора. А благодаря оптимизированной ночной зарядке А55 еще больше повышает свою надежность работы. После включения этого режима устройство анализирует режим сна пользователя и заряжает аккумулятор до 80%, затем возобновляет процесс зарядки до 100% к моменту пробуждения пользователя. Oppo A55 также имеет защиту от брызг воды по стандарту IPX4 и защиту от короткого замыкания.

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Помимо большого аккумулятора, внутри Oppo A55 установлен восьмиядерный процессор Helio G35 и 4 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X с 64 ГБ постоянной памяти. Кроме того, A55 поддерживает работу двух SIM-карт и имеет слот для карт памяти Micro SD, позволяющий расширить память до 256 ГБ.

Oppo A55 оснащен большим 6,51-дюймовым экраном с отверстием под камеру. Интеллектуальная подсветка AI Smart Backlight автоматически регулирует настройки яркости в различных условиях освещения. При этом, ваши глаза не устанут от просмотра контента, поскольку у экрана есть режим защиты глаз.

Благодаря Ускорителю системы и ColorOS 11.1, оптимизации процессов и очистке памяти, Oppo A55 работает плавно и без зависаний. Ускоритель системы включает в себя Idle Time Optimizer, оптимизатор хранилища и UI First 3.0. При активации данных функций, скорость отклика может быть повышена на 5%, а стабильность частоты кадров - на 6,9%. Помимо скорости, Oppo A55 также позволяет пользователям не отвлекаться от выполнения задач. Например, игровые функции ColorOS 11.1 включают в себя режим Game Focus Mode и Bullet Screen, а функции безопасности имеют Private Safe и App Lock. Кроме того, Color OS 11.1 также поставляется с технологией FlexDrop, которая открывает приложения в полноэкранном режиме в виде плавающих окон. Все это дает возможность пользователям оставаться в режиме многозадачности, например, одновременно играть и отправлять срочные сообщения. A55 также получил функцию распознавания текста Google Lens во время фотосъемки, и трехпальцевый перевод с Google Lens, позволяющим пользователям захватывать и переводить текст в режиме реального времени. ColorOS 11.1 предлагает LinkBoost 2.0, который улучшает стабильность интернет-соединения, понижая задержку и повышая скорость.