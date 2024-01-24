Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro

Бренд электроники Digma Pro представляет первую серию 4К 120Гц телевизоров c голосовым управлением Farfield и дизайном от европейского дизайн-бюро. В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагональю 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагоналями 43 и 55 дюймов.

QLED+ экран за счет использования дополнительного слоя квантовых точек между ЖК-матрицей и светодиодами кратно увеличивает контрастность и качество цветопередачи, делая изображения более насыщенным, красочным и ярким при любом уровне освещения. Все новинки обладают разрешением Ultra HD 4K (3840x2160 пикселей) и частотой обновления в 120 Гц HSR. Расширенный динамический диапазон HDR10+ дополнительно способствует улучшению качества изображения. Широкие углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения.

Dolby Vision добавляет картинке реалистичности за счет оптимизации параметров яркости, контрастности и цветопередачи для каждого конкретного кадра. Эффект полного погружения усиливается с помощью Dolby Atmos: эта технология дает возможность воспроизводить глубокий и объемный звук, как в кинотеатре. Во все модели встроены два динамика совокупной мощностью от 20 до 24 Вт и саундбар.

За счет широкой функциональности новинки подойдут как для киноманов, так и для геймеров. Во всех телевизорах Digma Pro имеется игровой режим ALLM. Он обеспечивает очень низкую задержку входного сигнала. Функция MEMC пригодится как во время игр, так и при просмотре спортивных трансляций и динамичных фильмов. С ней телевизор передает любое движение в кадре четко, без дерганий и разрывов. Такого показателя помогает достичь технология HSR (Hardware Super Resolution). Для защиты зрения от усталости после просмотра фильмов или долгого геймплея во всех моделях предусмотрен фильтр Low Blue Light. Он снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы минимизировать негативное воздействие на глаза.

Все пять новинок от Digma Pro оснащены модулями Wi-Fi и Bluetooth, имеют встроенный Chromecast, а также Google TV с удобным доступом к фильмам и приложениям. Технология распознавания голоса Farfield позволяет полноценно управлять телевизором без использования пульта. В каждом устройстве предусмотрены три порта HDMI 2.1 для подключения к ПК и игровым консолям, а также два порта USB.

Дизайн телевизоров был эксклюзивно разработан в партнерстве с крупным европейским бюро, которое выполняет заказы для крупных немецких автомобильных брендов. Тонкий безрамочный корпус у всех новинок визуально расширяет экран. Модели с QLED+ дисплеями оборудованы двумя боковыми ножками, а LED-модели – центральными подставками.

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«Телевизоры – одна из ключевых категорий для развития бренда Digma Pro. Мы уделили внимание каждой детали при разработке этих моделей и готовы составить серьезную конкуренцию другим крупным брендам. Пользователи получат не только высокотехнологичный продукт с самым современным набором технологий – QLED+ экраны, 120Гц HSR, звук Dolby Vision, MEMC, Low Blue Light, голосовое управление Farfield, но и телевизор, который станет стильным дополнением любого современного интерьера» - отметил бренд-менеджер Digma Pro Сергей Шевелев.

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.