Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision

Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Диагональ экрана Vision L составляет 31,5 дюйма, разрешение – 3840х2160 пикселей. Частота обновления экрана – 240 Гц, отклик матрицы – 0,03 мс. Есть поддержка функций AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, которые обеспечивают плавный эффект погружения без разрывов и позволяют забыть о пропуске кадров. Монитор получил сертификат DisplayHDR 400 True Black от ассоциации VESA. HDR400 улучшает качество изображения, делая его более ярким, контрастным и насыщенным. Vision L обеспечивает охват 136% цветовой гаммы sRGB, 108% DCI-P3 и поддерживает более 1 млрд оттенков, что позволяет работать в графических редакторах.

Digma Pro Серия QD-OLED мониторов Digma Pro Vision

Экраны QD-OLED — это сочетание органических светодиодов с квантовыми точками, они отличаются высокой яркостью и насыщенностью цветов, а также точным воспроизведением темных оттенков, свойственным OLED. Яркость монитора составляет 1000 кд/м2. Углы обзора – 178 градусов.

Новинка оснащена специально разработанными функциями защиты экрана, которые предотвращают преждевременное выгорание органических светодиодов и увеличивают ее срок службы. Технология защиты зрения Flicker Free устраняет мерцание экрана. Фильтр Low Blue Light позволит уменьшить влияние синего излучения на глаза. Экран имеет антибликовое покрытие, позволяющее работать при ярком солнечном свете.

Для более удобной работы монитор оснащен регулируемой подставкой – пользователь сможет настроить высоту экрана и его наклон. Присутствует портретный режим, позволяющий оптимизировать рабочее пространство. Модель оснащена креплением VESA 75x75, при необходимости можно использовать кронштейн.

Цвет корпуса – серебристый. Модель оснащена всеми современными интерфейсами для подключения: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A 3.0, USB Type-B 3.0, USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт, разъем аудио 3,5 мм. В комплекте поставляются кабель Display Port и внешний блок питания.

Новинка доступна в продаже в сети магазинов «Ситилинк». Стоимость устройства начинается от 149990 руб. В ближайшее время в продажу также поступят и другие модели линейки.