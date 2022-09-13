Телевизоры QLED Hyundai: яркая и живая картинка с эффектом полного погружения

Впечатляющая глубина и реалистичность изображения с объемным звуком для эффекта полного погружения. Телевизоры с системой QLED от Hyundai сделаны специально для создания атмосферы кинотеатра дома, где вы сможете насладиться любимыми фильмами в отличном качестве!

Линейка телевизоров QLED Hyundai представлена тремя моделями 50, 55 и 65 дюймов, чтобы каждый пользователь мог выбрать тот размер устройства, который подойдет именно ему. А дополнит дизайн комнаты элегантный матовый корпус телевизора с ультратонкой рамкой, которая раздвигает границы, создавая эффект парящего в воздухе экрана.

Почему QLED надежен? Все просто – квантовые точки со временем не разрушаются и не выгорают. Технологии передачи оттенков и улучшения контрастности дарят высококачественное и максимально реалистичное изображение, еще естественнее его сделала поддержка HDR10+. Обновленный формат использует динамические метаданные, адаптируя параметры яркости и цвета видеосигнала к условиям освещения с невероятной точностью. Изображение приобретает дополнительную глубину, а все детали четко отображаются как в темных, так и ярких сценах.

За работу с широким динамическим диапазоном (HDR) отвечает еще одна технология – премиальный формат Dolby Vision. В нем используются динамические метаданные, оптимизируя цвет, яркость и контрастность для максимальной реалистичности картинки. Настройки выполняются для каждого кадра, поэтому высокое качество гарантировано при любой освещенности.

С технологией MEMC картинка стала еще более плавной, а детали четкими, достигается такой результат искусственным добавлением дополнительных кадров между исходными.

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Для эффекта полного погружения использована технология объемного звука Dolby Atmos. Изначально она создавалась для коммерческих кинозалов, а теперь этот многоканальный формат адаптирован для домашнего кинопросмотра у вас дома. Можно использовать разные конфигурации акустики – Dolby Atmos подстроится под любой вариант!

Телевизоры QLED Hyundai поддерживают Smart TV на платформе Android TV. Оперативная память 2 Гб обеспечивает быструю работу устройства, а встроенная 16 Гб позволяет скачать все необходимые приложения. Можно также подключить через USB внешний носитель.

Еще больше возможностей дарит голосовое управление. Достаточно нажать кнопку Google Assistant на пульте и задать вопрос или команду. К вашим услугам более полумиллиона фильмов и шоу, индивидуальные рекомендации по подбору контента, доступ к системе Умный дом и другие опции.

Благодаря функции Chromecast доступна трансляция со смартфона, планшета или ПК на большом экране: можно передавать любимые фильмы, игры, музыку и прочий контент.

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С QLED телевизором Hyundai все заиграет новыми красками!